Fútbol/Primera.- (Previa) Un derbi andaluz por todo lo alto para engancharse al liderato

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El estadio Benito Villamarín acoge este domingo (21.00 horas) el mejor derbi andaluz de los últimos años con el Betis quinto clasificado, aunque atraviese una mala racha, y el Sevilla tercero, en una jornada en la que la Real Sociedad buscará mantener el primer puesto ante Osasuna (18.30 horas) en partidos pertenecientes al decimotercer capítulo de la Liga Santander.



Betis y Sevilla pugnarán por el derbi más igualado de las últimas temporadas. Los de Manuel Pellegrini afrontan la cita tras dos derrotas consecutivas -la última en Europa League- encajando siete goles y sin marcar ninguno. No es el mejor momento para los verdiblancos, cuya temporada -sin embargo- merece un notable alto.



El conjunto helipolitano está a dos puntos de su eterno rival -con un partido más- y afronta la ocasión para meterse de lleno en el vagón de cabeza. El Betis no podrá contar ni con Sabaly, lesionado de larga duración, y mantiene en duda a Camarasa, que sigue ultimando su proceso de recuperación.



En cuanto al resto del equipo, Pellegrini contará nuevamente con Héctor Bellerín, que ya jugó frente al Bayer, y regresará a la portería Claudio Bravo, mientras que el Sevilla llega a casa del vecino sin uno de sus referentes, Jesús Navas, lesionado el pasado martes en 'Champions' y quien podría perderse todo lo que resta de año.



Para sustituir al veterano jugador de Los Palacios, el técnico nervionense, Julen Lopetegui, apostará por el argentino Gonzalo Montiel y mantiene la dudas del 'Papu' Gómez y del delantero marroquí Youssef En-Nesyri, que no se entrenó este sábado junto al resto de sus compañeros.



Por otro lado, la Real Sociedad tratará de alargar su buena racha -suma 15 partidos sin perder entre todas las competiciones- en su visita a El Sadar, un partido complicado para los pupilos de Imanol Alguacil, que llegan a Pamplona tras empatar frente al Sturm Graz en la Liga Europa. Un partido que merecieron ganar por su infinidad de ocasiones.



En Liga, los 'txuri urdines' no pierden desde el pasado mes de agosto y este domingo intentarán sumar una victoria que les mantenga en el liderato aunque sea con un partido más que el Real Madrid y el Sevilla, sus inmediatos perseguidores. Ni Illarramendi, ni Carlos Gómez, ni Nacho Monreal serán de la partida por lesión y Oyarzabal y Guridi sigue en duda.



Osasuna, por su parte, sigue pendiente de su portero Sergio Herrera, lesionado hace dos jornadas, y también de Juan Pérez, su sustituto, con molestias esta última semana. Arrasate deberá elegir al que esté en mejores condiciones y seguirá pendiente de Aridane hasta última hora. Los rojillos son séptimos y están a solo dos puntos de los puestos europeos.



EL VILLARREAL BUSCA EL TRIUNFO CUATRO JORNADAS DESPUÉS



Por su parte, el Villarreal intentará retomar ante el Getafe (14 horas) la senda del triunfo en Liga tras cuatro jornadas sin ganar y con la fuerza obtenida el pasado miércoles en el triunfo ante el Young Boys que clarifica su situación en 'Champions'. Además, una victoria de los castellonenses ayudaría a calmar las aguas en La Cerámica tras una semana movida.



El interés del Newcastle en contratar al técnico Unai Emery, que abrió la puerta a una posible salida, se quedó en nada un día después cuando el vasco confirmó su continuidad en Vilareal. El 'Submarino' no podrá contar con los lesiondos Gerard Moreno y Juan Foyth, pero sí recuperará a Trigueros en la medular y mantendrá el ataque, con Danjuma como referente, que venció a los suizos hace cuatro días.



Enfrente estará un Getafe que ya sabe lo que es ganar esta temporada tras acabar con el Espanyol la pasada jornada. Los de Quique Sánchez Flores, apurados por su situación en la tabla, tendrán que pelear este domingo sin Damián Suárez, baja por sanción, y sigue como incógnitas Vitolo, Oliveira y Sandro.



Además, Mallorca y Elche se enfrentarán en el estadio Visit Mallorca en un duelo entre dos equipos que acumulan cuatro partidos sin conocer el triunfo. Los bermellones querrán recuperar su solidez en casa, donde consiquieron su última victoria hace más de un mes, mientras que los ilicitanos pelearán por volver a vencer lejos del Martínez Valero, algo que ya consiguieron a mediados de septiembre en el Coliseum.



El técnico de los baleares, Luis García Plaza, recupera a Salva Sevilla, Martin Valjent y Pablo Maffeo, pero sigue sin poder alinear a los lesionados Kubo, Sedlar y Raíllo. El técnico del Elche, Fran Escribá, no podrá contar con Raúl Guti, expulsado ante el Real Madrid, ni a Pablo Piatti por lesión. Un triunfo alejaría a los alicantinos de la zona peligrosa y al Mallorca le llenaría de tranquilidad.



--PROGRAMA DEL DOMINGO EN LA JORNADA 13 DE LALIGA SANTANDER.



Villarreal - Getafe. Gil Manzano (C.Extremeño) 14.00.



Valencia - Atlético. Soto Grado (C.Riojano) 16.15.



Mallorca - Elche. Melero López (C.Andaluz) 18.30.



Osasuna - Real Sociedad. Ortiz Arias (C.Gallego) 18.30.



Betis - Sevilla. Mateu Lahoz (C.Valenciano) 21.00.