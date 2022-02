Fútbol/Primera.- Previa del Valencia - Atlético de Madrid

Mestalla, un duro test para el campeón



El Atlético quiere olvidar Anfield en Mestalla antes del parón



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El Atlético de Madrid visita este domingo (16.15 horas) el estadio de Mestalla con el objetivo de enterrar las sensaciones de Anfield, sobre todo las que ofreció en la primera parte, y de recuperar la senda del triunfo antes de un nuevo parón internacional que pretende afrontar metido de lleno en el grupo de cabeza en la Liga Santander.



El equipo de Diego Pablo Simeone, cuarto clasificado a tres puntos del liderato, venció al Betis con contundencia (3-0) en su último partido de Liga, pero cayó con la misma autoridad en 'Champions', donde sufrió en Liverpool con uno menos durante más de media hora. Además, el técnico argentino seguirá sin poder contar con Marcos Llorente, aún lesionado.



Los colchoneros -por contra- recuperan efectivos en defensa con la vuelta de Stefan Savic y también en la delantera gracias a Antoine Griezmann, que se perdió la visita a Anfield por expulsión. De esta forma, el 'Cholo' podría formar su triplete atacante con el francés, Joao Félix -que ya rompió su sequía- y Luis Suárez.



En cuanto al resto del equipo no parece que vaya a haber muchos movimientos y Simeone seguiría apostando por Trippier y Carrasco como carrileros largos, dando el centro del campo al tándem incuestionable Koke-De Paul. El canterano no hace falta que haga méritos, ya de sobra demostrados, y el argentino ha tardado muy poco en ganarse al Metropolitano.



Sin embargo, la exigente tarea física de Anfield será un contrapeso al rendimiento colchonero. Así lo expuso Simeone en la rueda de prensa. "Me imagino que el Valencia buscará cansarnos" después de lo sucedido el miércoles. El equipo de José Bordalás, por su parte, afronta la cita con muchas más dudas y la enfermería en un alto nivel de ocupación.



Maxi Gómez y Gabriel Paulista seguirán siendo baja en los valencianos, al igual que Jason y Cheryshev, pero Bordalás sí confirmó en rueda de prensa que Gayá y Soler, con gastroenteritis durante la semana, "serán titulares con casi total seguridad", mientras que la participación de Thierry Correia sigue en el aire en palabras del técnico.



El conjunto 'che' solo han perdido un partido en todo el curso como local -frente al Real Madrid- y es décimo en la tabla, casi a la misma distancia de los puestos europeos, que del descenso. La irregularidad del Valencia es su gran debe esta temporada, aunque sí han mejorado en prestaciones defensivas gracias a su nuevo técnico.



Las nuevas características del Valencia y su fortaleza en Mestalla convierten la visita del Atlético en un duro test que puede ser una trampa de doble filo. De no ganar, los rojiblancos dejarían escapar el tren de cabeza cuando se cumple el primer tercio de la temporada, eso sí, todavía con un partido por disputar.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



VALENCIA: Cillessen; Foulquier, Omar Alderete, Diakhaby, Gayá; Guillamón, Wass, Soler, Hélder Costa; Guedes y Marcos André.



ATLÉTICO MADRID: Oblak; Trippier, Giménez, Savic, Hermoso; De Paul, Koke, Carrasco; Joao Félix, Griezmann y Luis Suárez.



--ÁRBITRO: Soto Grado (C.riojano).



--ESTADIO: Mestalla.



--HORA: 16.15/Movistar LaLiga.