Fútbol/Premier.- (Crónica) El City sonroja al United y aprovecha el pinchazo del Chelsea

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El Manchester City se apuntó (0-2) el derbi ante el United este sábado en Old Trafford para cambiar la dinámica de los últimos duelos con su vecino y aprovechar además el empate del líder de la Premier, un Chelsea que no pudo con el Burnley (1-1).



Después de cuatro derbis ligueros sin ganar, el City asaltó el feudo 'red devil' con superioridad aplastante y solo dos goles por culpa del meta español David de Gea. El arquero fue el mejor del United, con un Ole Gunnar Solskjaer de nuevo bajo las críticas.



Bailly en propia puerta hizo el 0-1 a los siete minutos y antes del descanso Bernardo Silva dobló la renta. La goleada la impidió De Gea, pero los tres puntos celestes alejan al United del 'Top 4'. Los de Guardiola suman 23, a tres de un Chelsea que pinchó.



El técnico del campeón de Europa, Thomas Tuchel, calificó de "pura suerte" el empate del rival, pero solo Havertz pudo ver puerta para los londinenses. El Chelsea vio frenada su racha de siete victorias seguidas con el gol a 10 minutos del final de Vydra, un punto que no saca del descenso al Burnley.



--RESULTADO Y PROGRAMA DE LA JORNADA 11 DE LA PREMIER:



-Viernes.



Southampton - Aston Villa 1-0.



-Sábado.



Manchester United - Manchester City 0-2.



Brentford - Norwich 1-2.



Chelsea - Burnley 1-1.



Crystal Palace - Wolves 2-0.



Brighton - Newcastle 1-1.



-Domingo.



Arsenal - Watford.



Everton - Tottenham.



Leeds - Leicester.



West Ham - Liverpool.