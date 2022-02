06-11-2021 Fútbol.- Xavi Hernández, nuevo entrenador del FC Barcelona hasta 2024. El FC Barcelona ha confirmado este sábado la llegada de Xavi Hernández como nuevo entrenador del primer equipo, tomando el relevo de Ronald Koeman y el interino Sergi Barjuan, en un regreso a casa que se produce seis años después de su salida como jugador en dirección a Catar. DEPORTES FCB



BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)



El FC Barcelona ha confirmado este sábado la llegada de Xavi Hernández como nuevo entrenador del primer equipo, tomando el relevo de Ronald Koeman y el interino Sergi Barjuan, en un regreso a casa que se produce seis años después de su salida como jugador en dirección a Catar.



"El FC Barcelona ha llegado a un acuerdo con Xavi Hernández para que se convierta en entrenador del primer equipo lo que queda de esta temporada y otras dos", comunicó el club a la 1.50 horas de la madrugada.



Pese a las dificultades en la negociación con el Al-Sadd, su anterior club, el Barça no ha desvelado los detalles de la operación, la cuantía de su fichaje ni si se ha repartido o no el pago de la cláusula de salida entre el club y el técnico.



"Xavi Hernández, formado en la cantera del Barça, se ha desvinculado del Al-Sadd de Catar después de conversaciones mantenidas estos últimos días entre el técnico, el Barça y el club asiático", apuntó la entidad catalana.



Xavi Hernández ha llegado este sábado a Barcelona, junto a la delegación que el club envió a Doha --el vicepresidente deportivo Rafa Yuste y el director de fútbol, Mateu Alemany--, y está previsto que este lunes al mediodía se celebre su presentación como nuevo entrenador.



Pese a que los detalles definitivos están por cerrarse, el FC Barcelona aseguró que será un acto abierto al público en el Camp Nou. Tras el acto, Xavi Hernández atenderá a los medios de comunicación en una comparecencia en la sala de prensa Ricard Maxenchs.



Antes de la tardía confirmación por parte del Barça, el viernes al mediodía fue el Al-Sadd quien, por vía de su CEO Al-Ali, confirmó el principio de acuerdo. "La administración del Al-Sadd ha acordado la salida de Xavi hacia Barcelona tras el pago de la cláusula de rescisión estipulada en el contrato. Hemos acordado cooperar con el FC Barcelona en el futuro", aseguró el club catarí en un comunicado.



Además, confirmó que Xavi les informó hace unos días de su deseo de ir al Barça en estos momentos, por la "etapa crítica" por la que atraviesa el club blaugrana. "Lo entendemos y decidimos no interponernos en su camino", explicitó Al-Ali, quien aseguró que Xavi y su familia siempre serán bienvenidos en Doha.



Hará falta paciencia y acierto, a partes iguales, para que el nuevo Barça se asemeje a aquel que, con Guardiola en el banquillo y Xavi en el césped, se convirtió en el considerado como mejor Barça de la historia. Cruyff le dio el relevo a Guardiola y éste le dará ahora el testigo a Xavi.



Una herencia indirecta, claro está, dado que por medio habrá pasado varios técnicos, algunos de éxito rotundo como Luis Enrique Martínez y otros cuyo paso por el banquillo blaugrana no será recordado. El último, un Ronald Koeman a quien el barcelonismo buscará ver como el 'héroe de Wembley', de nuevo, y olvidarlo como entrenador.



Junto a Xavi Hernández, aterrizarían en la capital catalana sus asistentes Òscar Hernánez --su hermano-- y Sergio Alegre, además de los preparadores físicos Iván Torres y Carlos Rodríguez y los ojeadores David Canals, Sergio García y Toni Lobo.