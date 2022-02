Fútbol.- Simeone: "Me imagino que el Valencia buscará cansarnos"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, se imagina al Valencia buscando cansar a sus jugadores este domingo (16.15 horas) en Mestalla tras el esfuerzo realizado el pasado miércoles en Anfield, además de pedir más "concentración" a sus jugadores para medirse a un rival "con muy buenos futbolistas".



"Siempre buscamos compensar ofensivamente según el partido y las características del rival. Optamos por quien pueda ser más importante. Tenemos futbolistas muy buenos de mitad de la cancha hacia delante y eso es extraordinario con los cinco cambios. Siempre con la opción de contar con jugadores de calidad y conseguir lo que queremos", dijo Simeone.



Preguntado por la clave del partido, el técnico argentino manifestó que se imagina un encuentro "largo". "Me imagino un partido largo, con un arranque fuerte del Valencia porque nosotros jugamos con uno menos casi 60 minutos. Esa gestión no la dejarán de lado y buscarán todos los caminos para llevarnos al cansancio y que esa dificultad del Liverpool aparezca", apuntó el 'Cholo'.



"De nuestra parte, intentaremos llevar el partido a lo que más nos conviene. Siempre hablo de concentración porque te genera un estado de alerta continuo que te genera cosas positivas y después me quedo con las cosas buenas, como por ejemplo el segundo tiempo del Liverpool con orden y con un hombre menos", recordó.



"Tuvimos alguna posibilidad de marcar gol y acercarnos en el marcador pero ese esfuerzo colectivo y de concentración nos hará crecer en la dificultad en algún momento de la temporada", añadió el 'Cholo' en la rueda de prensa previa al choque con el conjunto 'che'.



Además, Simeone dijo que Rodrigo de Paul, que regresa al campo donde debutó en Europa, estará "agradecido al paso por el Valencia, que fue su primer club en Europa después de Racing". "Tendrá grandísimos recuerdos de ese momento por el crecimiento y volver aquí. No hablamos de este tema pero conociéndolo me imagino que estará agradecido", apuntó.



"Nos vamos a encontrar un Valencia que se parezca al de las últimos partidos, conocemos al míster y sabemos que genera a sus futbolistas una intensidad muy buena. Y tiene jugadores muy buenos, ahora empieza a tener una regularidad que estará buscando", añadió.



Por último, Simeone valoró el nombramiento de Xavi como técnico del FC Barcelona. "Siempre estoy contento con el hecho de que los exfutbolistas puedan hacerse entrenadores. Xavi conoce la casa como nadie y sabrá los caminos que le harán acortar los tiempos para rendir de la mejor manera. Y querrá transmitir al equipo lo que siempre habló y buscó, lo que representa. Llega a un lugar donde le quieren y él sabe cuál es el camino a seguir", finalizó.