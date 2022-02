Fútbol.- Bordalás: "Lo que vale es ganar y lo demás son cuentos"

"Veo al Atleti en la línea de los últimos años, es un grande sin duda"



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Valencia, José Bordalás, aseguró que lo más importante este domingo frente al Atlético de Madrid (16.15 horas) es "ganar" porque "lo demás son cuentos", además de elogiar a su próximo rival, al que catalogó como "grande" del fútbol español.



"El Atlético es un equipo que lleva haciendo las cosas muy bien durante muchos años, creciendo en cuanto a poderío, plantilla y ser uno de los grandes. Es el campeón de Liga y es un grandísimo equipo (...) La competición cada año es más exigente, más complicada. Veo al Atlético en la línea de los últimos años. Es un equipo difícil, competitivo, con una gran plantilla. Es un grande sin ninguna duda, con un gran entrenador y es un candidato a todo", manifestó el técnico 'che'.



"No solo ha sido una dificultad para mí, sino para todos los equipos, pero son datos del pasado", dijo sobre la mala estadística que guarda contra los colchoneros. "Es otro partido y estamos preparados para afrontar este partido. Estoy convencido de que con ayuda de la afición el equipo hará un gran partido frente al Atlético", espetó.



"Nosotros vamos a intentar jugar al fútbol, hacer un buen partido contra un gran equipo. Todos hemos visto el nivel de exigencia y el nivel de intensidad del fútbol moderno y sabemos que mañana será un partido muy exigente contra un gran equipo. Veo al equipo bien, preparado. Sabemos lo que quiere nuestra afición y es lo que debemos darle. Nuestra afición quiere que el equipo lo dé todo, que defienda el escudo como un guerrero y eso es lo que vamos a hacer", aseguró.



Preguntado por su planteamiento, Bordalás no quiso desvelar ninguna estrategia. "Los planteamientos van en función de las armas que tengamos en ese momento y del rival. Cada partido es distinto. El pasado fin de semana el Villarreal esperaba una presión alta y sorprendernos con jugadores rápidos, pero es la labor de cada técnico", indicó.



"No entro a valorar si le gusto más o menos a un rival. Lo que me interesa es el Valencia, mi afición y mi club. Lo que quiero es que mi afición vea al equipo competir y ganar, porque lo que vale es ganar y lo demás son cuentos", señaló Bordalás.



Además, el preparador 'che' confirmó que Carlos Soler y José Gayà "están entrenando bien". "Los estamos cuidando porque han salido de lesiones pero están bien. Tienen muchas opciones de ser titulares. Thierry Rendall, en el último partido reapareció y volvió a tener molestias. Hemos estado trabajando con él para fortalecer la zona y vamos a ver si podemos contar con él", avanzó.



En relación a Guedes recordó que tuvo "un golpe muy fuerte el pasado fin de semana". "Está con molestias y lo estamos cuidando para que este domingo esté en las mejores condiciones. Maxi Gómez, Jason y Cheryshev están entrenando con el resto de sus compañeros con normalidad y los estamos sacando en otras tareas porque la adaptación tiene que ser paulatina y vamos a ver. Están bien, con sensaciones buenas y tomaremos la decisión cuando hagamos la convocatoria", dijo.



Por último, sobre una reunión prevista con el propietario de la entidad, Peter Lim, explicó que tenían "programada la opción para estar con él, pero dado que ha habido un incremento en la incidencia del COVID no se permiten reuniones de más de dos personas en Singapur, por lo que está parada". "Si no es así, seguro que telemáticamente nos volveremos a reunir", finalizó Bordalás.