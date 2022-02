Fútbol.- Ancelotti: "Si el partido se hubiera acabado en el minuto 80, era el mejor de la temporada"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se mostró satisfecho con el partido de su equipo a pesar de terminar sufriendo en el 2-1 ante el Rayo Vallecano y apuntó de hecho que hasta el minuto 80 era "el mejor partido de la temporada".



"He visto a un equipo que ha jugado muy bien durante 80 minutos. Hemos tenido muchas oportunidades y pensaba que teníamos que marcar otro para acabar el partido. No llegó el tercer gol y cuando marcaron tuvimos diez minutos de miedo y hemos sufrido, pero tenemos que evaluar todo. Es bastante raro que Karim falle las oportunidades que hemos tenido. Estoy contento porque el Rayo juega y presiona bien", dijo después del encuentro.



El técnico italiano reconoció que el Rayo puso en problemas a los blancos en el Santiago Bernanbéu, donde de nuevo el público dejó algún pito. "Hemos salido bien de la presión y hemos buscado oportunidades arriba y salido bien a la contra. Si el partido se hubiera acabado en el minuto 80 podríamos decir que era el mejor partido de la temporada, pero no fuimos capaces de acabar con todas las oportunidades que tuvimos y luego encajamos un gol", afirmó.



"A partir de ahí no podíamos jugar arriesgando. Ellos esperaban nuestra pérdida de balón para jugar a la contra. He quitado a Karim porque estaba cansado y a Marco, que ha jugado un partido estupendo. Luego otro cambio al final del partido para ganar centímetros en las jugadas en contra a balón parado", añadió.



Por otro lado, el técnico del Madrid fue preguntado por la situación del Barça y la llegada a su banquillo de Xavi Hernández. "Me cuesta hablar del Barcelona y de su situación. Tengo mucho respeto por este club y por Xavi. Tiene un equipo con jugadores de calidad para salir de estos momentos de dificultad", apuntó.



"Es una sorpresa que el Barcelona se quede atrás, pero creo que puede volver porque la temporada es muy larga y es una Liga muy competida. No se necesita hacer 100 puntos para ganar esta Liga y creo que todo puede pasar todavía", terminó.