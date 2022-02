España.- Sánchez defiende que los PGE son "socialdemocracia de manual" frente a la derecha que "siempre está en el no"

06-11-2021 El secretario general del PSOE Aragón y presidente de Aragón, Javier Lambán (1d); el secretario general del PSOE y Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (2d), y la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría (centro), en la apertura del 17º Congreso del PSOE de Aragón, en el Auditorio de Zaragoza, a 6 de noviembre de 2021, Zaragoza, Aragón (España). El PSOE de Aragón celebra este fin de semana su 17 Congreso regional. El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno inaugura el encuentro, que tiene como lema 'Aragón, proyecto común'. Al final del cónclave se prevé que el actual secretario general del PSOE Aragón sea reelegido en el cargo después de que la suya haya sido la única candidatura. El congreso también debe elegir la nueva comisión ejecutiva, el comité regional, a los miembros del comité de ética y garantías y a los representantes aragoneses en el comité federal socialista. POLITICA Fabián Simón - Europa Press



Subraya el compromiso del PSOE con Aragón, cuyo gobierno incrementará el 31 por ciento la inversión respecto a los cuatro años anteriores



ZARAGOZA, 6 (EUROPA PRESS)



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que los Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 son "socialdemocracia de manual" y ha destacado que han entrado en las Cortes Generales "después de sortear las enmiendas a la totalidad de aquellos que siempre están en el no": "La derecha y la ultraderecha siempre están en el no, debería probar algún día a decir que sí".



Además, el presidente del Ejecutivo ha sostenido que la recuperación económica tras la crisis generada por la pandemia del coronavirus está siendo "más rápida, más justa" y "más limpia" que la protagonizada tras la crisis de 2008, con un gobierno del PP.



Se ha pronunciado así durante su participación en la jornada de apertura del 17 Congreso del PSOE Aragón, que se celebra este sábado y domingo, 6 y 7 de noviembre, en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza, en el que se proclamará como secretario general de los socialistas aragoneses a Javier Lambán, única candidatura presentada y que reedita en el cargo.



Sánchez ha expuesto que si la crisis financiera de 2008 supuso que España perdiera entre ese año y 2013 ocho puntos en el Producto Interior Bruto (PIB) y 3,8 millones de puestos trabajo, en 2020, a causa de la pandemia, la caída del PIB español ha sido de diez puntos, con 1,4 millones de empleos destruidos.



"Salvamos muchos por los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), prestaciones a autónomos y concesión de créditos ICO", ha esgrimido el presidente de España, para añadir que según los últimos datos conocidos de afiliados a la Seguridad Social y la Encuesta de Población Activa, en estos momentos hay "más de 20 millones de personas empleadas, la cota más alta desde 2008".



Y, en 2021, ha continuado, hay más de 750.000 parados menos y un porcentaje de paro juvenil "inferior al que había antes de llegar al gobierno, en 2018", una recuperación que se está realizando "con limpieza y ejemplaridad" en el manejo de los recursos públicos, frente a la "corrupción que hubo antes", como "nos han recordado los tribunales la semana pasada", ha dicho en referencia al PP.



Sánchez ha esgrimido que la pandemia "ha demostrado que solo hay una vía, la de avanzar o la de retroceder; y la avanzar es la de la socialdemocracia, que apuesta por el crecimiento, pero también por un reparto justo" de la riqueza y la ciudadanía se ha percatado de que representa "una respuesta equitativa y más eficiente desde el punto de vista económico que el neoliberalismo".



LOS PGE DE LA SOCIALDEMOCRACIA



El presidente de la nación ha remarcado que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 es "socialdemocracia de manual" y contemplan una "apuesta decidida por la educación", destinando más de 2.100 millones de euros a becas, que, en Aragón, beneficiarán a más de 17.000 estudiantes, ha expuesto.



Además, van a permitir la "reversión total de los recortes" en el sistema de atención a la dependencia, que beneficiará a unas 40.000 personas en esta comunidad autónoma y contemplan 4.000 millones de euros para el Ingreso Mínimo Vital, "que va a significar llegar a más de 21.000 aragoneses que están sufriendo la exclusión, sobre todo los que tienen hijos e hijas", ha detallado.



Sánchez ha sostenido que estos PGE también están "comprometidos"con el reto demográfico: "En dos años, habremos destinado más de 8.000 millones de euros para dar respuesta al mismo, con 30 millones de euros para la provincia de Teruel". "Me consta que el PSOE y el presidente Lambán están comprometidos con su desarrollo", ha observado.



El presidente del Ejecutivo ha adelantado también que en los cuatro años de su Gobierno habrán destinado "el 31 por ciento más a esta tierra que los cuatro años precedentes", con Mariano Rajoy como presidente.



"¿Quién está más comprometido con esta tierra, sino es el gobierno del PSOE?", ha enfatizado Sánchez, algo que, a su juicio, "no son solo palabras, sino números, compromisos objetivos".



"EL PSOE CUMPLE LO QUE PROMETE"



El secretario general del PSOE ha aludido a las palabras del socialista Alfredo Pérez Rubalcaba y ha dicho que el PSOE "cumple lo que promete", como lo demuestra que se haya subido el Salario Mínimo Interprofesional, también durante la pandemia, se revaloricen las pensiones, se haya puesto en marcha el Ingreso Mínimo Vital, la ley estatal de Vivienda, así como los mencionados ERTE, prestaciones a autónomos y créditos ICO, "que han salvado empresas", pero también "vidas", dando "expectativas, horizonte para muchos compatriotas en un momento critico como la pandemia".



Por otra parte, ha sostenido que la democracia "no solo es una cuestión de fondo, sino de forma", y ha mencionado cómo la cogobernanza ejercida durante la pandemia es el reconocimiento "genuino" al Título VIII de la Constitución española, al reparto competencial, no solo de la comunidades autónomas y del Estado, también de los municipios.



A colación, ha precisado que la voz de la provincias y los ayuntamientos también será escuchada en la próxima Conferencia de Presidentes, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, que se celebrará a finales de este año o principios del que viene en La Palma.



Sánchez ha subrayado esa "voluntad de acuerdo y tender puentes a todos aquellos ámbitos donde ha sido fundamental garantizar la unidad para poder hacer frente con más eficacia a la COVID-19" y ha mencionado los 12 acuerdos en diferentes ámbitos con sindicatos y empresarios y las múltiples reuniones de la Conferencia de Presidentes.



En relación con estas últimas, ha reconocido que todo lo vivido también le ha permitido "conocer más aún a las personas que están detrás de lo políticos" y, además de compartir la "angustia y presión" por defender la vida de los españoles, ha encontrado en personas como Javier Lambán "no solo un compañero, un presidente", también "a un amigo".



Igualmente, le ha agradecido "todo el trabajo en defensa de su territorio y "esa aproximación constructiva" que ha tenido en los momentos más difíciles para hacer frente a la COVID-19. Asimismo, ha confiado en que en las próximas elecciones en Aragón "amplíe" la mayoría que ya tiene y "Javier Lambán siga siendo presidente" de la comunidad autónoma.



DIÁLOGO Y UNIDAD



Sánchez ha remarcado la importancia de "este ejercicio de cogobernanza, diálogo y unidad que está practicado el PSOE allí donde gobierna, en los gobiernos autonómicos, o en el Gobierno de España".



A su entender, el suyo es un partido "imprescindible", "que nunca falla a España" frente al PP, que, durante la pandemia, "de nuevo, no estuvo a la altura que se exigía en ese momento del confinamiento" y quiso utilizarlo para "erosión y desgaste el Gobierno", pero "no lo han logrado porque la mayoría social ha entendido y comparte las decisiones tomadas en esos momentos tan difíciles".



En otro orden de cosas, ha mencionado la Cumbre sobre el cambio climático de Naciones Unidas (COP26), en la ciudad escocesa de Glasgow, en la que todos tienen puestas "esperanza y ojos, para ver si podemos entre todos hacer frente a ese desafío de la mitigación del cambio climático y todo lo que acarrea".