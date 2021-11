Emery contra Quique Sánchez Flores, duelo de estilos

El entrenador del Getafe, Quique Sánchez Flores, durante un partido. EFE/ Juanjo Martin

Vila-real (Castellón)/Getafe (Madrid), 6 nov (EFE).- Villarreal y Getafe disputan en La Cerámica un partido de necesidad en busca de tres puntos vitales que les permitan mejorar en la clasificación de LaLiga española y que además supondrá un choque de estilos entre dos técnicos con mucha personalidad, Unai Emery y Quique Sánchez Flores.

El partido es muy importante para ambos conjuntos puesto que el Villarreal solo ha sumado uno de los últimos doce puntos en juego y el Getafe, tras lograr la pasada jornada su primera victoria, quiere abandonar el 'farolillo rojo'.

El Villarreal actualmente está mas cerca de la zona de descenso que de la europea, su objetivo al inicio de la campaña, por lo que una nueva derrota agravaría la crisis en la competición doméstica, tras una semana en la que se reencontró con la victoria ganando al Young Boys en la Liga de Campeones y en la que el entrenador Unai Emery puso fin a los rumores sobre su posible marcha al Newcastle.

El conjunto castellonense mantiene para este encuentro las importantes bajas de Gerard Moreno y Juan Foyth, ambos lesionados, pero recupera al lateral belga Serge Aurier, que no pudo jugar en la Liga de Campeones al no estar inscrito.

Respecto al posible once, no parece que vayan a haber muchos cambios respecto al que jugó el martes pasado, siendo el regreso de Aurier o la entrada de Trigueros las principales novedades.

El Getafe llega al partido tras quitarse un peso de encima ganando la pasada jornada al Espanyol y celebrando la primera victoria del curso en un duelo en el que destacó el turco Enes Unal, autor de dos tantos.

Con esos tres puntos, que aun así mantienen al equipo madrileño en una delicada situación como colista, el Getafe ha afrontado la semana un poco más tranquilo que en las precedentes, en las que la ansiedad era palpable.

El mensaje dentro del vestuario es claro. "Un partido, una final". Esa consigna que Quique Sánchez Flores ha hecho pública es la que quiere que esté grabada en la mente de los jugadores, que esperan prolongar las buenas sensaciones en este partido y que la buena imagen dada frente al Espanyol no quede en algo aislado.

Para medirse al Villarreal Quique Sánchez Flores cuenta con la importante baja del lateral derecho uruguayo Damián Suárez, sancionado. Las dos alternativas que baraja para suplirle son las de retrasar al franco-camerunés Allan Nyom del extremo al lateral, como ya ocurrió anteriormente otras temporadas con José Bordalás, o apostar por el joven futbolista Juan Iglesias, asentado en el primer equipo tras subir del filial el pasado curso.

La duda reside en el ataque con el acompañante de Enes Unal, ya que tanto Jaime Mata como Darío Poveda tienen opciones de salir de inicio.

- Alineaciones probables:

Villarreal CF: Gero Rulli, Aurier, Albiol, Pau Torres, Estupiñán; Capoue, Parejo, Manu Trigueros; Yeremy Pino, Boulayé Dia y Arnaut Danjuma.

Getafe: David Soria; Juan Iglesias, Mitrovic, Djené, Koffi; Nyom, Arambarri, Maksimovic, Aleñá; Poveda, Enes Unal.

Árbitro: Gil Manzano, Jesús (Extremadura)

Estadio: La Cerámica

Horario: 14:00 horas.

-------------------------------------------------------

Clasificación: Villarreal 13º (12 puntos), Getafe 20º (6 puntos)

La clave: El Getafe, con seis tantos, es el equipo menos goleador de la categoría junto con el Alavés.

El dato: El Villarreal lleva cuatro jornadas sin ganar en las que ha sumado un solo punto.

La frase:

- Quique: "El Villarreal compite bien, tiene experiencia, está bien dirigido y sabe controlar los partidos".

- Emery: "Quique es un señor entrenador con experiencia"

El entorno: La afición del Villarreal recibe al equipo por primera vez después de que Emery asegurara que continuará en el club.