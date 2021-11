El estadounidense Wolff resiste en la cima del Mayakoba de la PGA

El golfista estadounidense Scottie Scheffler durante el primer día de actividades del Torneo Mayakoba hoy, en el Club de Golf El Camaleón de Playa del Carmen, estado de Quintana Roo (México). EFE/ Alonso Cupul

Playa del Carmen (México), 5 nov (EFE).- El estadounidense Matthew Wolff hizo 68 golpes este viernes y aunque no tuvo su mejor jornada, mantuvo el liderato en el torneo Mayakoba de la PGA en el que el español Sergio García ocupa el quinto lugar.

Wolff hizo seis 'birdies', pero cometió 'bogey' en el sexto, el decimosexto y el decimoctavo hoyos, lo cual lo llevó a bajar el rendimiento con respecto a su debut, en el que marcó una tarje de 61.

A pesar de los altibajos, el norteamericano siguió en primero lugar con 129 golpes, dos encima de su compatriota Scottie Scheffler y tres encima del mexicano Carlos Ortiz y el noruego Viktor Hovland, campeón defensor.

El español Sergio García tuvo una jornada de 69 golpes y aparece en el quinto lugar.

El torneo de Mayakoba, que este año tiene una bolsa de premios de 7,2 millones de dólares, se convirtió en el 2007 en el primer torneo de la PGA Tour fuera de Estados Unidos y Canadá y desde entonces es una de las competiciones preferidas por los jugadores.

No pasaron el corte el venezolano Jhonatthan Vega, los colombianos Camilo Villegas y Camilo Aguado, el argentino Emiliano Grillo, los mexicanos Juan C. Benítez y Juan D. Fernández (MEX), el chileno Mito Pereira y los españoles Eugenio Chacarra y Samuel del Val.

Resultados de después de dos rondas:

R1 R2 Total

.1. Matthew Wolff (USA) 61 68 129

.2. Scottie Scheffler (USA) 67 64 131

.3. Carlos Ortiz (MEX) 67 65 132

.=. Viktor Hovland (NOR) 67 65 132

.5. Bill Hass (USA) 65 68 133

.=. Anirban Lahiri (IND) 67 66 133

.=. Michael Thompson (USA) 68 65 133

.=. Sergio García (ESP) 64 69 133

.=. Talor Gooch (USA) 64 69 133

.=. Aaron Wise (USA) 63 70 133

.=. Billy Horschel (USA) 64 69 133

.=. Ryan Palmer (USA) 69 64 133

.=. Justin Thomas (USA) 68 65 133

.=. J.J Spaun (USA) 65 68 133

.=. Joaquín Niemann (CHI) 69 66 135

28. Abraham Ancer (MEX) 68 68 136

28. Roberto Díaz (MEX) 71 65 136