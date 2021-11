El brasileño Seyboth accede a las semifinales del Challenger de tenis de Guayaquil

Fotografía de archivo en la que se registró a tenista brasileño Thiago Seyboth Wild. EFE/Yoan Valat

Guayaquil (Ecuador), 5 nov (EFE).- El brasileño Thiago Seyboth Wild, ganador del Challenger de tenis de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil en 2019, eliminó este viernes al campeón del mismo torneo en 2016, el argentino Nicolás Kicker, por lo que pasó a la ronda semifinal del certamen, donde se enfrentará al chileno Alejandro Tabilo.

En el partido final de la jornada, Seyboth Wild derrotó al argentino Kicker con parciales de 6-4 y 7-6(8).

Además de Seyboth Wild y Tabilo, lograron clasificarse a la ronda semifinal el neerlandés Jesper de Jong y el argentino Tomas Etcheverry, que disputarán entre sí el otro cupo a la final.

El chileno Tabilo derrotó por 6-4 y 6-3 al portugués Goncalo Oliveira, convirtiéndose de esa forma en el rival de Seyboth.

"Estoy jugando un muy buen tenis, hoy fue muy complicado ante Oliveira. Es un jugador zurdo, juega con mucho efecto, fue un partido bien táctico, ha sido una semana de juego bien sólido, con mucha confianza", señaló Tabilo al final del partido.

El chileno resaltó lo "difícil y duro" del cuadro principal del presente año, pero dijo que se mantuvo enfocado en la disputa de cada partido sin mirar qué rivales iban apareciendo en su camino.

Por su parte, el neerlandés Jesper de Jong se impuso por 6-2, 6-7(5) y 6-3 al colombiano Daniel Galán, y se convertirá en el rival del argentino Etcheverry, que se impuso por 6-4 y 6-0 a su compatriota Facundo Bagnis.

Etcheverry aseguró que fue un gran partido el que cumplió hoy ante su compatriota Bagnis, aunque a momentos se "me vino con todo y tuve que responder a gran nivel sus exigencias".

"Son diez semifinales con esta en el 2021, lo que me ha ayudado a elevar mi nivel en Challenger, que es un pasito antes que el nivel más alto, así que estoy muy contento de haber llegado a ese número de semifinales, todavía me quedan seis torneos por delante hasta que termine el año, en los que quedarán muchos puntos en juego", agregó.

. Partidos de semifinales de mañana, sábado:

Jesper de Jong (NED)- Tomas Etcheverry (ARG)

Alejandro Tabilo (CHI) -Thiago Seyboth Wild (BRA).