EEUU/Nicaragua.- EEUU amenaza con endurecer las sanciones contra Nicaragua tras las elecciones del domingo

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El Gobierno estadounidense está dispuesto a endurecer las sanciones que pesan contra Nicaragua tras las elecciones del domingo, en las que el presidente del país, Daniel Ortega, aspira a prolongar su mandato en unos comicios que Washington ya ha declarado como "fraudulentos".



"Se avecina una dictadura", ha declarado al 'Miami Herald' un responsable del Departamento de Estado de EEUU bajo condición de anonimato antes de acusar a Ortega de ilegalizar a la oposición, detener a candidatos rivales, periodistas, líderes sociales e incluso antiguos aliados sandinistas.



"Todavía no hemos empleado todas las herramientas (de política exterior) disponibles", según el responsable, quien ha matizado que EEUU considerará las nuevas sanciones sobre las personas e instituciones que permitan la represión de Ortega, y no sobre la empobrecida población del país.



Estados Unidos y la Unión Europea ya han denunciado que las elecciones se celebrarán sin unas mínimas garantías, lo que permite anticipar que no reconocerán su resultado. China y Rusia, por su parte, emergen como potenciales auxilios del presidente quien, además, sigue gozando del apoyo público de los países aliados en América Latina, aglutinados en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALNBA).



UN EJERCICIO DE DIGNIDAD



Por su parte, el ministro de Exteriores nicaragüense, Denis Moncada, ha calificado este viernes como un "ejercicio de dignidad" las elecciones de domingo, donde los nicaragüenses elegirán a la fórmula presidencial que encabezará el Poder Ejecutivo hasta 2027.



Ortega comparece acompañado de su esposa y vicepresidenta del país, Rosario Murillo.



"Las elecciones del próximo domingo son para los nicaragüenses (un) ejercicio de dignidad, de soberanía y de defensa de la patria", ha declarado el ministro en comentarios recogidos por Sputnik.



Durante un encuentro con un grupo de observadores, Moncada lamentó la celebración de las elecciones en un contexto marcado por potencias (no identificadas) que siempre han mantenido un actitud de agresión contra su país y muestran "una actitud obcecada en términos políticos contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega"