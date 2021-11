EE.UU. reporta más de 1.350 casos de la covid-19 en cruceros en cuatro meses

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) detallaron en un informe que las navieras reportaron 1.359 casos entre junio 26 y octubre 21 como parte del cumplimiento de la llamada Ordenanza de Condiciones para la Navegación (CSO, en inglés). Foto de archivo. EFE/ Ivonne Malaver

Miami, 6 nov (EFE).- La agencia federal sanitaria de EE.UU. señaló que es "difícil" asegurar que no hayan infectados de la covid-19 en el embarque de pasajeros de cruceros al reportar más de 1.300 casos en cuatro meses, entre ellos el de un viajero que falleció, y detectar que varios de ellos mienten sobre la presencia de síntomas.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) detallaron en un informe que las navieras reportaron 1.359 casos entre junio 26 y octubre 21 como parte del cumplimiento de la llamada Ordenanza de Condiciones para la Navegación (CSO, en inglés).

Los CDC subrayaron que ha habido varios casos de pasajeros con síntomas que no lo comunican a las compañías de cruceros durante el embarque o que se desisten a hacerlo estando en el barco.

Sobre la persona fallecida, que los CDC no identificaron, la agencia federal manifestó que este viajero no reportó que sí tenía síntomas al abordar y murió de la covid-19 el tercer día del viaje.

Este pasajero estaba completamente vacunada y había dado negativa en una prueba tres días antes de embarcar.

El pasado 14 de agosto Marilyn Tackett, de 77 años, murió de la covid-19 después de viajar por el Caribe en un crucero de Carnival, según informaron sus familiares.

La compañía entonces dudó que la pasajera se hubiera contagiado en el barco.

En octubre pasado, los CDC ampliaron hasta el próximo 15 de enero las condiciones para viajar en cruceros establecidas durante la pandemia de la covid-19 desde puertos del país, que vencían el pasado lunes 1 de noviembre.

De esta forma se prolongó la CSO, emitida en octubre de 2020, que proporciona instrucciones para viajar durante la pandemia, especialmente relacionadas con vacunación de pasajeros y tripulación, pruebas de la enfermedad y uso de tapabocas.

La entidad federal subrayó que "tienen la intención de hacer la transición a un programa voluntario, en coordinación con los operadores de cruceros y otras partes interesadas, para ayudar a la industria de cruceros a detectar, mitigar y controlar la propagación de la covid-19 a bordo de los cruceros".

La Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA), que representa al 95 % de las compañías con cruceros oceánicos, señaló que los protocolos de la industria de cruceros, que reanudó en el país a mediados del año, "son únicos en su enfoque para monitorear, detectar y responder a casos potenciales de la covid-19.

Recordó que el impacto económico de la industria de cruceros en el país "ayuda a mantener casi 450.000 empleos estadounidenses y reactiva las economías locales en lugares como Alaska, California, Florida, Texas, Nueva York y muchos otros estados".