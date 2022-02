Ecuador.- Una comisión de investigación considera probado que el presidente de Ecuador opera en paraísos fiscales

05-11-2021 El Presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, durante una entrevista para Europa Press, en el Hotel Ritz, a 5 de noviembre de 2021, en Madrid, (España). La entrevista tiene lugar durante su primer viaje oficial a España realizado con el objetivo de continuar desplegando la estrategia "Más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador", además de fortalecer las relaciones con socios estratégicos. POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press



La Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional ecuatoriana ha aprobado un informe que concluye que el presidente de la República, Guillermo Lasso, mantiene nexos con operaciones en paraísos fiscales tal como se desprendía de los denominados Papeles de Pandora, una filtración de documentos que ponen en evidencia la evasión fiscal de personalidades de todo el mundo, incluido Lasso.



Con seis votos a favor, dos en contra y una abstención, la comisión ha aprobado el informe, que señala que Lasso incumplió las normas que prohíben a los candidatos y funcionarios públicos tener inversiones en lugares considerados como paraísos fiscales, informa la prensa ecuatoriana. En el caso particular de Lasso, este hecho ha generado "una grave crisis política".



Así, entre las recomendaciones, el informe establece la necesidad de que Lasso sea convocado ante el pleno de la Asamblea para que responda a estas inquietudes y entregue información acerca de sus supuestas infracciones.



El informe también plantea que el expediente de la investigación sea remitido a la Fiscalía, Contraloría, Superintendencia de Bancos y Servicio de Rentas Internas (SRI) para que cada entidad proceda de acuerdo con sus competencias. También se exhorta a la Asamblea a que levante el sigilo de la información calificada como reservada que tenga relación con el caso.



Por su parte, el asambleísta Virgilio Saquicela, afín a Lasso, remitirá a la Asamblea la solicitud de archivo del caso. Depende de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, la designación de una fecha para abordar en el orden del día los informes y se tome una resolución al respecto.



El viernes, el propio Lasso defendía en una entrevista con Europa Press su negativa a comparecer personalmente ante la Asamblea Nacional y advertía de que no se prestará a "un circo político" sin saber antes exactamente de qué se le acusa.



Lasso siempre ha negado cualquier irregularidad, señalando que las empresas con las que aparece vinculado en los conocidos como Papeles de Pandora "no existen". Está dispuesto a dar su versión donde se tercie pero siempre "dentro de un marco de seriedad".