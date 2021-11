Doble reto local ante el líder

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, en una imagen de archivo. EFE/ Jesús Diges

Pamplona-San Sebastián (España), 6 nov (EFE).- Osasuna recibe en El Sadar a una Real Sociedad, líder de LaLiga española, con la idea de prorrogar su buen comienzo liguero en lo que será el partido más igualado de los últimos años entre ambos conjuntos.

Los de Pamplona encaran un doble reto. Por un lado, tratarán de dejar atrás las diez temporadas que llevan sin vencer a los de San Sebastián, con una victoria que supondría volver a la senda del triunfo tras la derrota sufrida la semana pasada a manos del Sevilla, mientras que por otro lado tendrán la tarea nada fácil de hacer frente a uno de los equipos más en forma del campeonato.

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, ha indicado que espera ver “un gran Osasuna”, algo que pasa por “minimizar a la Real” para que “no estén cómodos y poder así llevar el choque a nuestro terreno”.

Los 19 puntos que suman los de Jagoba Arrasate indican su buen arranque de temporada, pero lo cierto es que Osasuna no suma tres desde que lo hiciera hace tres semanas en el Estadio de la Cerámica frente al Villarreal (1-2).

Por tanto, los de Tajonar saltarán con la ilusión por vencer al flamante líder. El Sadar ha colgado el cartel de no hay billetes, por lo que seguramente se supere el máximo aforo registrado este curso ante el Granada (21.128).

“Es una Real diferente. Tiene un estilo muy marcado de lo que quiere y de su propuesta. Este curso ha cambiado de dibujo más de una vez y es más completo. Juega bien y defiende muy bien, algo a valorar”, ha dicho sobre el cuadro txuri urdin.

Ante la previsible posesión de balón favorable a la Real, Osasuna estará obligado a explotar al máximo sus principales virtudes, la presión alta y sus rápidas salidas con el objetivo de pillar desprevenida a la zaga visitante.

En principio, Osasuna jugará con un solo atacante. Ante Budimir, Kike García y Chimy Ávila son los candidatos.

La Real Sociedad, olvidado ya el revés del empate (1-1) encajado este jueves contra el Sturm Graz en Liga Europa, vuelve a defender su liderato en LaLiga ante un Osasuna contra el que no ha perdido en sus diez últimos encuentros.

Es uno de sus rivales preferidos en las últimos temporadas y El Sadar un campo amable para el equipo donostiarra, que derrotó en las tres campañas previas en Pamplona a un conjunto rojillo que sufre de veras ante los de San Sebastián.

Imanol Alguacil no podrá contar una jornada más con Mikel Oyarzabal, que debería de volver tras el parón de noviembre en buenas condiciones, ni con el central Igor Zubeldia, pero Alex Isak está mejor tras no poder casi jugar el partido europeo y junto al noruego Sorloth conforma una pareja del más alto nivel.

Sorloth, cedido por el Leipzig esta temporada, viene de marcar el gol del empate ante el Sturm Graz y también anotó frente al Atlético de Madrid en la penúltima salida del equipo, mientras que Isak ha tenido un mes de octubre glorioso en el que logró 6 goles con su selección y con la Real, dato que acredita su excelente momento.

Si Alguacil decide no jugar con ambos de inicio, en el banquillo tiene también mucha pólvora con Barrenetxea, ya recuperado de su lesión de espalda, Januzaj o Lobete, al tiempo que deberá de recuperar mentalmente a Portu, en su temporada más gris como goleador desde que llegara del Girona en 2019.

La portería volverá a estar en el punto de mira de los aficionados blanquiazules, Remiro tiene preferencia pero la espectacular actuación de su sustituto Mathew Ryan las veces que le ha requerido Alguacil abre también las puertas al australiano para ser titular en El Sadar.

Alineaciones probables:

Osasuna: Juan Pérez; Nacho Vidal, Unai García, David García, Manu Sánchez; Torró; Roberto Torres, Moncayola, Darko, Rubén García; y Chimy Ávila.

Real Sociedad: Remiro o Ryan; Zaldua, Aritz, Le Normand, Muñoz; Zubimendi, Merino, Silva; Isak, Sorloth y Januzaj.

Árbitro: Ortiz Arias (Comité Madrileño).

Estadio: El Sadar.

Hora: 18:30 (17.30 GMT).

--------------------------

Puestos: Osasuna (7º), Real Sociedad (1º)

La clave: Presión alta para mantener a la Real lejos del área rojilla.

El dato: Osasuna no vence a la Real Sociedad desde hace 10 campañas.

La frase: “Juega bien y defiende muy bien, algo a valorar” Jagoba Arrasate.