Conmemoran 30 años del rescate del manatí Moisés en Puerto Rico

San Juan, 5 nov (EFE).- El Centro de Conservación de Manatíes del Caribe del Recinto de Bayamón celebra este mes el 30 aniversario del rescate del manatí Moisés, en 1991, un hecho histórico para Puerto Rico, que, incluso, mereció una canción del artista italiano afincado en la isla Tony Croatto.

"Recordar y conmemorar la gesta del rescate y rehabilitación de Moisés hace 30 años nos permite reflexionar y ver cómo hemos evolucionado y aprendido sobre la importancia de la conservación de las especies", señaló en un comunicado el presidente de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Manuel Fernós, institución que acoge el centro.

Desde el año 2009, este centro lleva a cabo trabajos de investigación, rescate y educación sobre los manatíes, contribuyendo a su conservación.

Todos los trabajos del centro se hacen bajo permisos federales y de Puerto Rico (estado libre asociado de EE.UU.), otorgados por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos (US Fish and Wildlife Service) y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de la isla.

PRIMER MANATÍ RESCATADO POR VOLUNTARIOS

"Moisés fue el primer manatí rescatado y criado por un grupo de voluntarios que formó lo que se conoce como la Red de Varamientos, que dio paso luego a la creación del Centro de Conservación de Manatíes del Caribe", señaló el director de esa institución, Antonio Mignucci.

Fue rescatado con dos semanas de vida en aguas del municipio de Levittown, el 7 de noviembre de 1991. Fue rehabilitado y regresado al ambiente marino en marzo de 1994 bajo un programa piloto de reintroducción de manatíes huérfanos al medioambiente.

"Hoy Moisés vive completamente libre, saludable y explorando por su cuenta áreas de la costa este de Puerto Rico. Moisés dejó un legado para las generaciones, que hasta incluye la canción y el video 'Moisés llegó del Mar', interpretada por Tony Croatto", recuerda Mignucci.

El rescate del manatí y posteriores trabajos de conservación dieron paso a que la Red de Varamientos alcanzara un lugar de importancia entre la comunidad científica, académica y el público en general.

EL CENTRO SE CREA EN 2009

Esto permitió que se concretara una alianza con la Universidad Interamericana, que finalmente creó el Centro de Conservación de Manatíes del Caribe, en el 2009.

Este centro se ha convertido en toda una referencia, no solo en Puerto Rico, sino en el Caribe y en América Latina, para la recuperación de estos mamíferos y otras especies.

"En Puerto Rico, se pueden encontrar entre 500 y 700 ejemplares de manatíes que no son suficientes para que no estén en peligro de desaparecer", dijo Mignucci.

"Celebrar los 30 años del rescate de Moisés es muy significativo ya que, a partir de ese momento histórico, Puerto Rico pudo avanzar grandemente en temas de conservación de las especies", reflexiona el también profesor del Programa de Ciencias Marinas del centro universitario.

Los manatíes pueden llegar a los 70 años de edad, pero es muy raro encontrar ejemplares en vida silvestre que lleguen entre 10 a 25 años.

El manatí antillano es un mamífero acuático, de movimiento lento cuyo color oscila desde el gris al marrón, que alcanza la adultez a los seis años de edad.

Los manatíes adultos en las aguas de Puerto Rico miden aproximadamente 3 metros de largo y pesan entre 544 a 907 kilogramos, aproximadamente.

"Moisés ya tiene 30 años, lo que ya es un importante, significativo e histórico dato científico, que continúa posicionándolo como toda una celebridad. Le deseamos salud y una vida tranquila entre las cálidas aguas de su isla", dijo orgulloso Mignucci. EFE

