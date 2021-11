'Checo' Pérez confía en elevar su desempeño tras el cambio de alerón

El mexicano Sergio Pérez de Red Bull compite hoy, en la clasificación del Gran Premio de Fórmula Uno de México que se realiza en el Autódromo Hermanos Rodríguez en Ciudad de México (México). EFE/ David Guzmán

México, 6 nov (EFE).- El piloto de Red Bull Sergio 'Checo' Pérez atribuyó al cambio del alerón trasero la caída del desempeño de su monoplaza en las pruebas de clasificación y el cuarto puesto que tendrá el domingo en la salida del Gran Premio de México.

La jornada también afectó el coche de su compañero de equipo, Max Verstappen, quien partirá en el tercer puesto.

"Max tuvo unos daños en su auto y me cambiaron a mí el alerón trasero. Creo que eso me perjudicó un poco", lamentó el mexicano tras alcanzar el cuarto puesto de la clasificación con un tiempo de 1 minuto, 16 segundos y 342 milésimas.

El británico Lewis Hamilton partirá en el segundo puesto y el finlandés Valtterri Bottas será el primero.

El piloto nacido hace 31 años en Guadalajara, confía en que el problema con su alerón no merme su desempeño.

Pérez busca su primera victoria en su país.

"Creo que mi alerón trasero no está al ciento por ciento, pero lo tendremos que ver y esperemos que no afecte mucho en la carrera", dijo.

Sergio Pérez aseguró que salir desde el cuarto lugar no es algo malo en su búsqueda por superar su mejor participación en México: un séptimo lugar en 2017 y repetido en 2019.

Sobre la prueba puntuable del domingo, dijo que "todo puede pasar" porque es una carrera larga que exige paciencia para "llegar hasta el final".

El expiloto de McLaren elogió el trabajo de sus rivales de Mercedes.

"Fueron muy competitivos, muy rápidos en toda la clasificación, cuando sacaron todo su potencial vimos que fueron muy fuertes", expresó.

'Checo' pretende alcanzar en su país el tercer triunfo de su carrera tras ganar el Gran Premio de Sakhir en 2020 con Racing Point y el de Azerbaiyán este año.

Pérez ocupa el cuarto puesto del campeonato de pilotos con 150 puntos, a 35 del tercero, Valtteri Bottas.