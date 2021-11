Bekele y Jepchirchir, favoritos en el retorno de la Maratón de Nueva York

El atleta etíope Kenenisa Bekele. Foto de archivo EFE/EPA/HAYOUNG JEON

Nueva York, 6 nov (EFE).- El atleta etíope Kenenisa Bekele y la keniana Peres Jepchirchir parten como favoritos en el retorno del Maratón de Nueva York, que este domingo celebrará su 50 edición tras una pausa de dos años con una participación mucho más reducida.

Kenenisa Bekele, medallista olímpico y el segundo corredor de maratones más rápido de la historia a sus 39 años, lidera la categoría masculina en su debut en la Gran Manzana, seguido por el somalí-holandés Abdi Nageeye y el eritreo Ghirmay Ghebreslassie.

Entre las mujeres las apuestas se dirigen a Peres Jepchirchir, de 28 años, ganadora de la última edición y quien obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio, seguida por las etíopes Ruti Aga y Ababel Yeshaneh.

En la modalidad de silla de ruedas, quienes tienen más papeletas de ganar son los laureados Marcel Hug y Manuela Schär, suizos.

No obstante, destacan ausencias como el campeón masculino de 2019, el keniano Geoffrey Kamworor, que ha sufrido lesiones en los últimos meses, o su compatriota Mary Keitany, ganadora de los 7 grandes maratones del mundo, que se retiró este verano.

El certamen, organizado por New York Road Runners (NYRR), reunirá este año a unos 33.000 corredores, casi la mitad de lo habitual, debido a las restricciones de viajes a EE.UU. que todavía están vigentes y a otros factores relacionados con la pandemia.

Para evitar aglomeraciones, los corredores saldrán repartidos en más tandas a la hora de comenzar el trayecto de unos 42 kilómetros que va desde Staten Island hasta Central Park, y se les permitirá llevar agua, de manera que no se formen grupos cerca de las fuentes a lo largo del trayecto.

Con motivo del aniversario de la carrera, la organización ha decidido homenajear en su "hall de la fama" este año a los corredores más icónicos de cada década, entre ellos Gary Muhrcke, el bombero neoyorquino que se alzó campeón en la primera carrera de 1970.

Aquel año, la Maratón tuvo lugar en Central Park con unos 120 corredores registrados, mientras que hoy, ampliada a los cinco distritos de la ciudad, es uno de los eventos más populosos de este tipo en el mundo y suele llamar al trote a unas 55.000 personas.

Asimismo, el NYRR ha anunciado que reconocerá por sus contribuciones al atletismo de larga distancia al actual defensor del récord mundial, el keniano Eliud Kipchoge, que en la maratón de Berlín de 2018 logró la marca de 2:01:39.

Entre las celebridades que cada año se apuntan al evento de Nueva York, está previsto que corran la supermodelo Christy Turlington, Marcus Mumford, integrante de la banda de música Mumford & Sons, la futbolista olímpica Abby Wambach o el famoso cocinero Daniel Humm.