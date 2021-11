Bagnaia, el mejor en Portimao, ha "disfrutado" y tenido "buenas sensaciones"

EFE/EPA/NUNO VEIGA

Portimao (Portugal), 6 nov (EFE).- El italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21), mejor tiempo de entrenamientos de MotoGP para el Gran Premio del Algarve, ha dicho sentirse contento por el hecho de "haber disfrutado mucho de este fin de semana y con buenas sensaciones con la moto".

"El viernes por la tarde y en la mañana de este sábado, con este viento, estaba teniendo algunas dificultades, pero hemos trabajado bien y ahora me siento muy bien, incluso en el último sector, donde estaba soplando más. Creo que estamos preparados para la carrera de mañana pues hemos probado todos los neumáticos, medio y duro trasero, y con todos vamos rápido. Ahora nuestros ingenieros están estudiando cuál es la mejor opción para mañana y seguro que seremos muy competitivos en cuanto a ritmo", afirma sin dudar el piloto italiano.

"Lo que es seguro es que no utilizaré el neumático duro delantero, esto me ha quedado claro, pero para el trasero es distinto y variará el tipo de carrera según cuál elijas, porque con el duro necesitas más tiempo para calentarlo aunque luego te puede permitir apretar más, y el intermedio a lo mejor te permite mover mejor la moto desde el principio y la otra vez que corrimos aquí hizo más calor y la verdad es que el intermedio tuvo bastante buen rendimiento. Aún tenemos que decidirlo", recalcó sobre los neumáticos Bagnaia.

"Desde Assen estoy en la primera línea, y en las últimas he conseguido llevarme la "pole" y esto se debe a las sensaciones que tengo con la moto, pero en los entrenamientos oficiales tienes que hacer una vuelta loca y te tienes que sentir muy bien con todo, la verdad es que tengo muy buenas sensaciones con el tren delantero de la moto y eso me da mucha confianza en la frenada y en entrada en la curva, y en dos vueltas puede darte algo más., pero honestamente no sabría apuntar qué más ha cambiado", señala Bagnaia sobre su buen rendimiento en las últimas carreras.