Arrimadas pide cambiar la Ley electoral: "En qué país pasa que Bildu decida el futuro de 47 millones de personas"

Augura que el Gobierno de coalición "hará lo que sea para aguantar" toda la Legislatura



La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha pedido en una entrevista en COPE Extremadura que "se reforme la Ley electoral" para que los nacionalistas y separatistas no tengan tanto peso en la política nacional. "En qué país pasa que Bildu, un partido dirigido por terroristas condenados, esté decidiendo el futuro de 47 millones de personas", ha aseverado.



Así, ha lamentado que partidos como ERC "con la mitad de votos" tiene más escaños que Ciudadanos, "una anomalía" que es difícil de entender por parte de los españoles. "Si se reforma la Ley electoral dejaríamos de aguantar la chulería de Rufián o los desafíos de Bildu", ha señalado.



Además, ha acusado al PSOE de "preferir" a Bildu y a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) antes que pactar con la formación naranja, "con la que no quiso" dialogar y ha augurado que el Gobierno de coalición "hará lo que sea" para aguantar toda la Legislatura pese a que, a su juicio, es un proyecto "que nació muerto y basado en una mentira".



Por otro lado, la presidenta de Ciudadanos ha criticado que PSOE y PP se sienten para "repartirse" los sillones del Consejo General de Poder Judicial y no busquen grandes acuerdos que "de verdad solucionen los problemas de los españoles, como un pacto por la Educación o un gran acuerdo sobre infraestructuras".



Por todo ello, la presidenta de Ciudadanos ha vuelto a apostar por la gran coalición en España para llegar a acuerdos y ha recordado que "hay una mayoría suficiente de 221 diputados" formada por PSOE, PP y Cs, "partidos que creen en la unidad de España, pero prefieren sentarse para repartirse sillones en lugar de abordar los problemas".



Preguntada por la Reforma Laboral, la lideresa de la formación naranja ha recordado que el PSOE "firmó" con la formación abertzale un acuerdo para derogarla y se ha preguntado "si es Bildu quien está decidiendo esta ley tan importante para todos los españoles".



De cara al futuro, Arrimadas ha señalado que su partido "será decisivo" tanto en España como en Extremadura en las próximas elecciones y va a decidir "los próximos gobiernos". La presidenta de la formación naranja no ha dejado claro si apostará por el PSOE o por el PP, aunque ha destacado que ambos partidos "han hecho muchas cosas buenas por España". "Sé que es difícil defender el centro político, pero estoy convencida de que es lo que necesitamos", ha indicado.



Además, se ha referido a las salidas de algunos dirigentes de su formación a las filas del Partido Popular, a las que les ha restado importancia puesto que "el 90 ó el 95 por ciento de los cargos de su partido siguen en Ciudadanos". No obstante, ha afeado las críticas de algunos de esos "tránsfugas", que ahora "son los más peperos cuando antes decían barbaridades de Casado y del Partido Popular".



INFRAESTRUCTURAS EN EXTREMADURA



Arrimadas ha concedido esta entrevista tras su visita a la región, en la que se ha reunido con el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha celebrado un desayuno informativo y ha participado en actos con afiliados y con el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera.



Arrimadas ha señalado que su formación ha presentado enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para que "multipliquen" la inversión en Extremadura, especialmente en materia de infraestructuras tanto del tren como de carreteras. "Estás enmiendas defienden lo que ya está prometido para Extremadura y que no se han cumplido durante todos estos años", ha asegurado.



En lo que respecta a la Alta Velocidad, Ciudadanos ha pedido un adelanto de las inversiones para finalizar el tramo Madrid - Badajoz y aumentar las partidas para mejorar el servicio ferroviario convencional. En materia de carreteras, ha reclamado la finalización de la autovía A-43 que unirá la Comunidad Valenciana con Extremadura, la conversión en autovía de la EX-100 (Badajoz, Cáceres, Trujillo) y la culminación de las obras de la futura autovía Badajoz-Granada, entre otras demandas.