Arantxa de Benito cumple 52 años

23-05-2018 Arantxa de Benito, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 6 (CHANCE)



El año pasado fueron muchas las polémicas en las que se vio envuelta Arantxa de Benito sin ser ella la protagonista por culpa de su hija, Zayra Gutiérrez, quien no hizo caso de la normativa de la Covid y además de salir de fiesta sin descanso y sin respetar las medidas de seguridad, no utilizaba mascarilla y se saltaba el confinamiento las veces que quiso y cómo quiso.



Arantxa de Benito quiso guardar silencio y no defendió a su hija públicamente, pero tampoco utilizó los micrófonos de la prensa para asegurar que el comportamiento de la joven no era el adecuado... Lejos de estas polémicas, Arantxa cumple hoy 52 años y lo hace por todo lo alto, disfrutando de la vida que siempre había soñado.



Hace unos días, Arantxa utilizaba sus redes sociales para expresar el dolor que sentía por el fallecimiento de su cuñada: "Te beso el alma, siempre estarás y vivirás en mí" le confesaba públicamente a la mujer de su hermano. Un golpe muy duro al que ha tenido que hacer frente al lado de su pareja, Jairo.



Siempre en un segundo plano, son pocas las veces que hemos visto a Jairo y Arantxa posar juntos en photocalls, de hecho, de su vida privada sabemos poco. Se conocieron hace ya varios años y continúan juntos. Además de ser su principal apoyo en estos momentos, también lo fue el año pasado cuando el nombre de su hija Zayra resonaba por los medios de comunicación.



De esta manera, Arantxa de Benito cumplirá 52 años en un momento de lo más controvertido, ya que está en uno de sus mejores momentos de su vida que se ha visto entristecido por el fallecimiento de su cuñada, con la que mantenía una relación de lo más especial.