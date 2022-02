Alemania.- Varios heridos y un detenido tras un ataque con cuchillo en un tren del sur de Alemania

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



Varias personas han resultado heridas y una ha sido detenida este sábado tras un ataque con cuchillo en un tren que recorría el trayecto entre las ciudades alemanas de Ratisbona y Nuremberg, en el sur del país, según ha informado la Policía.



Fuentes del diario 'Bild' precisan que hay tres heridos, dos en estado grave, aunque sus vidas no corren peligro, y que el detenido es un hombre de origen árabe de 27 años de edad, pero estas informaciones no han sido verificadas por las autoridades.



El tren se encuentra ahora mismo detenido en la ciudad de Seubersdorf -- en el estado de Baviera -- a la espera de que se aclare la situación.



"Hay heridos. Aún no se sabe cuántos hay", se ha limitado a declarar un portavoz de la jefatura de policía a Bayerischer Rundfunk (BR24). Las autoridades eluden, por ahora, hablar de un ataque terrorista.



No obstante, las fuerzas de seguridad dan la situación por controlada mientras la operadora de ferrocarril alemana, Deutsche Bahn, ha comenzado a desviar los trenes que recorrían esta vía, con destino a "un lugar más apropiado", informa DPA.