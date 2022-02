Alejandra Rubio y Kiko Matamoros, más unidos que nunca en la guerra de las Campos

MADRID, 6 (CHANCE)



Ayer por la tarde vivíamos uno de los enfrentamientos más tensos entre Kiko Matamoros y Carmen Borrego desde que esta llegase de nuevo al plató de 'Sálvame Diario' convirtiéndose como la reina de las colaboradoras. Se le acusaba entre otras cosas de ser una hija ventajista y envidiosa, además de no ponérselo nada fácil a su hermana y a su sobrina, y ella se mostraba cansada de las palabras de su enemigo en televisión.



En su intervención, el programa le ponía unas imágenes de Alejandra Rubio asegurando que Kiko Hernández no iba a entrar más en casa de su abuela después de todo el daño que le ha hecho a su madre, pero sin embargo, Carmen sigue siendo su amiga del alma y se muestra de lo más unida a él. Ya lo ha explicado muchas veces, si ellas (Terelu y Alejandra) son amigas de Matamoros, que es su gran enemigo, porqué no puede ser ella de Hernández.



El caso es que después del enfrentamiento que tuvo Carmen con Matamoros ayer y de todas las barbaridades que el colaborador le dijo, su sobrina ha tenido a bien subir a redes sociales un vídeo en el que vemos la gran complicidad que tiene con este, cómo bailan, se ríen y hasta llegan a pensar en ese momento lo que va a fastidiar ese vídeo cuando se vea en los platós de televisión.



La guerra está servida y aunque Terelu Campos sea la única que no alimenta este enfrentamiento, su hija lo hace al igual que Carmen, que parece que para ellas es un juego y al parecer no les afecta en su vida personal, cosa que a la hija pequeña de María Teresa Campos sí.