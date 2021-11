Fans at deadly Travis Scott concert describe 'chaotic' scenes

Start: 06 Nov 2021 18:05 GMT

End: 06 Nov 2021 18:05 GMT

HOUSTON - Fans at Travis Scott concert give account of deadly crush which left multiple people dead

Restrictions:

BROADCAST: No use USA. No use CNN. No use VOA

DIGITAL: No use digital.

Source: NBC

Aspect Ratio: 16:9

Location: United States

Topic: Disasters / Accidents

Audio: NATURAL/ENGLISH

Editorial Support: +44 20 7542 2244

Email: tvnews@thomsonreuters.com