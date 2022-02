Abascal asegura que las "élites globalistas" quieren convertir Canarias "en la T1 del tráfico ilegal de personas"

20-10-2021 El líder de Vox, Santiago Abascal, en una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, a 20 de octubre de 2021, en Madrid, (España). En este pleno, marcado por el reciente décimo aniversario del fin de la banda terrorista ETA, el Ejecutivo central responde a las preguntas de la oposición sobre si sus medidas adoptadas en el ámbito social y económico --lo que llamaron 'escudo social'-- durante la pandemia no dejaron a nadie a atrás. Asimismo, los Presupuestos Generales del Estado 2022; una posible declaración de condena del PP a ETA; y la seguridad de los barrios y ciudades de España, también marcan este pleno, el primero tras el acuerdo alcanzado por el Gobierno y el PP para actualizar los órganos constitucionales caducados salvo el Consejo General del Poder Judicial. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press



"Las pateras no pueden seguir siendo un Caballo de Troya", dice



LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 6 (EUROPA PRESS)



El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que las "élites globalistas" quieren convertir a las islas Canarias "en la T1 del tráfico ilegal de seres humanos" y en el "gran intercambiador" de la inmigración ilegal en toda Europa.



Así lo ha puesto este sábado de manifiesto durante la clausura del Congreso 'Inmigración Ilegal e Islamismo en Europa' que ha celebrado la formación política en Las Palmas de Gran Canaria, ubicación escogida según el partido, por la situación de "invasión migratoria" que viven las islas.



Ante varios cientos de militantes y simpatizantes del partido llenaron el Parque Blanco de la capital y que portaban banderas de España, Abascal destacó que su partido ha dicho "basta" a estas élites.



"Han abierto las puertas de nuestros barrios, nuestros pueblos y nuestras ciudades a una inmigración descontrolada y voraz. No sólo les han abierto las puertas, primero les han llamado para que vengan y después les han abierto las puertas", aseveró.



El líder de Vox ha denunciando que han "rendido" la frontera sur. "Han rendido la frontera --continuó-- entre la libertad y la barbarie. Han abandonado a los canarios y han puesto en riesgo su bienestar, su trabajo, su identidad, su libertad y su seguridad".



"Han puesto en riesgo a sus mayores, a sus mujeres, a sus hijos y a todos aquellos que hoy salen a la calle más preocupados, con más miedo y con menos libertad que la que tenían hace tiempo", insistió.



Por su parte, el presidente de Vox ha resaltado que de manera irregular, han pasado por las islas "muchos aspirantes a terroristas que han entrado en Europa", algo que, dijo, ya había advertido el Centro Nacional de Inteligencia.



"Y han pasado por aquí los menas que han sembrado de inseguridad los barrios de toda España, de norte a sur, así como las bandas de delincuencia organizada de la okupación o los narcopisos".



"LOS IZQUIERIDISTAS HAN ABIERTO LAS PUERTAS A LA EMIGRACIÓN ISLAMISTA"



Abascal entendió que los migrantes que acceden a España de manera irregular traen una cultura que es "incompatible" con la prensa, con la democracia, la libertad y el respeto a las mujeres y los homosexuales, criticando a los "izquierdistas" que les han "abierto las puertas a la emigración islamista".



Aquí, matizó que también han abierto la puerta a miles de personas desesperadas y engañadas a quienes se les ha ofrecido un futuro "que aquí no se puedes ofrecer a nuestros hijos".



LAS ÉLITES GLOBALISTAS "NO ESTÁN EN LEJANOS DESPACHOS"



"Hay que plantearse por qué lo han hecho --añadió--. Esas élites globalistas no están en lejanos despachos ni en remotos países. No hablamos de conspiración. Están entre nosotros y cuentan con la inestimable ayuda de todos los partidos que se han dedicado a promover la inmigración ilegal y a abandonar a su propio pueblo".



Al respecto, observó que cuentan con el auxilio de quienes viven en residencias de lujo y que no padecen los que los españoles y canarios de a pie tienen que padecer todos los días", expuso.



El líder de Vox entendió que estas élites que denuncia han contado con el apoyo entusiasta de una parte de la patronal que, con el ánimo de rebajar sueldos "han dicho que vengan cuantos más mejor"; con los sindicatos "que nunca han estado con los trabajadores"; con los 'progres' que viven en barrios acomodados y con el soporte de los medios de comunicación, "que se han sido el altavoz de cualquier drama pero a la vez en el silenciador de los crímenes" relacionados con la inmigración ilegal.



"HAY UN CONSENSO TOTAL"



Para Abascal, hay un consenso total entre las élites que creen en el multiculturalismo y en la inmigración masiva "que va desde el PP hasta Podemos", desde el presidente de la patronal hasta los sindicatos "comunistas y socialistas", "desde poderosos como Ana Botín hasta los que se hacen llaman 'antifas'.



"Piensan todos los mismo --reiteró--. Pero hay también un consenso del pueblo español; un 70% de los españoles piensa que hay que terminar con la emigración ilegal. La mayor parte de los votantes socialistas piensa que hay que terminar con la emigración ilegal. No estamos diciendo ninguna locura, estamos defendiendo el sentido común y lo que piensa la mayor parte de los españoles".



Por ello, dijo a los presentes en el acto que no están "solos". "Junto a vosotros vamos a poner pie en pared y el mensaje no va a ser acallado. Vamos a lograr un cambio de rumbo de esta historia generosa que amenaza con arrebatarnos la seguridad, la libertad y la prosperidad", resaltó.



DISTINGUIR EMIGRACIÓN ILEGAL DE LA LEGAL



Abascal apuntó de igual modo que hay que distinguir entre la emigración ilegal de la lega, puesto que, afirmó, Vox da la bienvenida a todos los emigrantes llegados fundamentalmente de "países hermanos" han venido a España a trabajar "respetando nuestros valores".



"La Inmigración ilegal y el islamismo son el cuento de hadas que os han contado. Son un problema real para nuestra convivencia y nuestro bienestar. Es un problema de seguridad, así que menos relatos falsarios por parte de periodistas y políticos, menos corazoncitos y más escuchar a los vecinos de Arguineguín, Las Rehoyas, La Isleta o El Lasso, que están hartos de peleas, bandas callejeras, robos, okupaciones o las violaciones. Están hartos del miedo", resaltó.



Rechazó así que se quiera convertir el "sentido común" en un "delito de odio". "Las pateras --prosiguió-- no pueden seguir siendo el Caballo de Troya que traiga a los peores criminales y la pobreza a los españoles".



"Y frente a esta agenda 2030 que parece inocua, traemos la agenda España que solo responde a los intereses de nuestra patria", concluyó ante el aplauso de los asistentes.