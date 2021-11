Verstappen muestra calma ante amenaza del COVID para título de F1, Hamilton se muestra cauteloso

El piloto Max Verstappen de Red Bull durante una conferencia de prensa antes del Gran Premio de México de la Fórmula Uno en el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México, México. 4 de noviembre, 2021. Pool via REUTERS/Edgard Garrido

Por Alan Baldwin

5 nov (Reuters) - El líder del campeonato mundial de Fórmula Uno, Max Verstappen, dijo que no le preocupa que el COVID-19 afecte al resultado del campeonato, pero su rival Lewis Hamilton se mantuvo cauteloso a medida que los países reducen sus restricciones.

Hamilton dio positivo por el coronavirus en diciembre pasado y tuvo que perderse el Gran Premio de Sakhir en Baréin, que se disputó después de que el piloto de Mercedes hubiera sellado su séptimo campeonato.

Otros cinco conductores, de los 20 que componen la parrilla, dieron positivo desde el comienzo de la pandemia.

Cuando se le preguntó si está tomando precauciones adicionales antes del Gran Premio de Ciudad de México del domingo, Verstappen dijo a los periodistas que "si me resbalo en la ducha y me rompo el cuello, es la misma historia, ¿no?".

"Si salgo a Mónaco y resbalo mientras camino y me rompo la pierna, quiero decir, tampoco es genial", agregó el piloto de Red Bull de 24 años, que aventaja a Hamilton por 12 puntos a falta de cinco carreras para el fin del campeonato mundial.

"Realmente no pienso en estas cosas. Simplemente sigo haciendo y viviendo mi vida como lo he estado haciendo en los últimos dos años, por supuesto, con COVID. Simplemente sigo haciendo lo que he estado haciendo", agregó.

La Fórmula Uno llega a México procedente de Texas y luego irá a Brasil antes de cerrar el campeonato con tres pruebas en Oriente Medio.

El COVID-19 ha causado la muerte de más de 600.000 personas en Brasil, la segunda cifra más alta del mundo tras Estados Unidos, mientras que México ocupa el cuarto lugar. Sin embargo, los decesos e infecciones disminuyeron en América por octava semana consecutiva, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Hamilton dijo que mantiene su grupo íntimo acotado a un pequeño número de personas y tiene cuidado a dónde va, aunque afirmó que siente que la mayoría de las personas ajenas al deporte se lo toman menos en serio.

"He visto a futbolistas recientemente, no les importaba. Leí que en realidad no están muy enfocados en eso", comentó. "Y si se pierden un partido, no hay una gran diferencia. Es un poco diferente aquí".

"Estamos permitiendo que entren aficionados que no han sido sometidos a test y ahora creo que todos los fotógrafos están ingresando", agregó el británico. "Sé que se está abriendo más, pero anticipo que necesitarán hacer algunos cambios pronto, porque es una burbuja difícil de mantener".

(Editado en español por Carlos Serrano)