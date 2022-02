Venezuela.- La Fiscalía de Venezuela descarta que existan motivos para que el TPI investigue al país

21-11-2017 El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab. SUDAMÉRICA VENEZUELA POLÍTICA TWITTER



El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha aseverado que no existen "motivos" suficientes para que el Tribunal Penal Internacional (TPI) abra una investigación contra el país caribeño por presunta violación de los Derechos Humanos.



En una serie de declaraciones, ha matizado que la Fiscalía considera "que no se cumplen los requisitos del Estatuto de Roma para justificar el paso de la fase de examen preliminar a la fase de investigación dado que se han entregado a la Fiscalía de la corte ocho informes que compilan más de 3.000 páginas de información (...) para procesar a los posibles responsables de violaciones de Derechos Humanos".



Así, ha recordado que el Estado venezolano ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía del TPI para abrir las puestas a la "complementariedad positiva entre ambos actores" y ha establecido un memorando de entendimiento firmado junto al fiscal de la corte, Karim Khan.



En la reunión que ambos mantuvieron esta semana, Saab ha señalado que la Fiscalía explicó "su estructura y funcionamiento". "Le informamos de nuestra actividad en la Presidencia de la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública desde junio de 2018 y pusimos a su disposición todas las investigaciones realizadas por nuestros fiscales en los casos de Derechos Humanos desde 2017", ha insistido.



"El fiscal Khan nos informó de que ha concluido el examen preliminar de la situación y ha determinado que procede a abrir una investigación para establecer la verdad, esto a pesar de que en esta fase no se ha identificado a ningún sospechoso al que se puedan formular cargos", ha sostenido el fiscal.



Sin embargo, a pesar de las diferencias con el TPI, ha señalado, el memorando apunta a "abrir las puertas" a una relación más positiva con la corte internacional. "Cuando hablamos de complementariedad positiva nos referimos a que la Fiscalía del TPI deberá cooperar activamente acompañando al Estado en todo lo que requiera para investigar y sancionar", ha matizado Saab.



"Los términos del memorando de entendimiento firmado son los siguientes: se acuerda que la República Bolivariana de Venezuela, como jurisdicción nacional, adoptará las medidas necesarias para asegurar la efectiva administración de justicia, de acuerdo con los estándares internacionales", ha expuesto.



Esta misma semana, Khan anunció que había decidido abrir una investigación contra Venezuela por presuntas violaciones de los Derechos Humanos tras concluir su examen preliminar sobre el terreno, según el propio memorando de entendimiento ratificado por las partes.



No obstante, el Gobierno se ha mostrado contrariado y ha insistido en que "las denuncias deben ser investigadas en el país por las instituciones nacionales existentes creadas para tal fin".



Al respecto, Maduro ha asegurado que su Gobierno respeta la decisión de Khan "de avanzar a la siguiente fase para buscar la verdad" y ha defendido el acuerdo firmado, si bien ha defendido que el país "garantiza la justicia, con instituciones que están dispuestas a mejorar, perfeccionarse y avanzar".