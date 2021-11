Trasladan al presunto secuestrador de Cleo Smith a una prisión de máxima seguridad

Dispositivo para el traslado del presunto secuestrador de Cleo Smith, en una avioneta desde la localidad de Carnarvon, en el noroeste de Australia, a una prisión de máxima seguridad de la ciudad de Perth. EFE/EPA/RICHARD WAINWRIGHT

Sídney (Australia), 5 nov (EFE).- El presunto secuestrador de Cleo Smith, una niña australiana de cuatro años rescatada el miércoles tras 18 días de su desaparición, fue trasladado este viernes a una prisión de máxima seguridad de Australia, mientras la Policía intenta reconstruir los movimientos del acusado de 36 años durante ese incidente.

Un grupo de oficiales llevó esposado al presunto secuestrador, Terence Darrell Kelly, en una avioneta desde la localidad de Carnarvon, en el noroeste de Australia, a una prisión de máxima seguridad de la ciudad de Perth, informó el Ministerio de justicia de Australia Occidental en un comunicado.

Kelly, acusado el jueves en un tribunal de Carnarvon por secuestro de un menor, así como un número indeterminado de cargos que no fueron revelados por estar bajo una orden de supresión, comparecerá desde la prisión de Perth por vídeo conferencia en la próxima vista programada para el próximo 6 de diciembre.

El sospechoso, quien aparentemente tiene afición por las muñecas, fue detenido en la madrugada del miércoles en una calle de la localidad de Carnarvon, a tres kilómetros de la casa familiar de Cleo, poco después de que la Policía rescatara a la menor de la vivienda de Kelly en donde la mantenía bajo llave.

Actualmente, las investigaciones se centran en seguir los movimientos de Kelly en los días previos al rescate de la niña.

El jefe de las investigaciones, Rod Wilde, quien ha pedido a los negocios del área a proporcionar las imágenes captadas por sus cámaras de seguridad, comentó que la Policía no está segura si Cleo pasó los 18 días encerrada en esa casa y es algo "que estamos viendo y tratando de establecer", según la ABC.

La Policía considera que el sospechoso -quien fue llevado al hospital en dos ocasiones tras intentar autolesionarse y fue interrogado durante más de 30 horas- presuntamente actuó solo, y no tenía vínculos con la familia de la menor ni estaba en los registros de pederastas.

La pequeña, quien se encuentra físicamente bien y se ha reintegrado a su vida familiar, desapareció la madrugada del 16 de octubre cuando se encontraba dentro de una tienda de campaña en el camping Blowholesda, junto a su madre y su padrastro, Jake Gliddon.

La niña se había despertado a la una de la mañana para pedir agua, pero cinco horas después, al levantarse la madre y su pareja descubrieron que Cleo y su saco de dormir habían desaparecido.