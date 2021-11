Tondela contra Marítimo, duelo español en los banquillos

El entrenador español Pako Ayestarán, en una imagen de archivo. EFE/David Martínez Pelcastre

Lisboa, 5 nov (EFE).- El Tondela de Pako Ayestarán y el Marítimo de Julio Velázquez se miden este domingo en la undécima jornada de la Liga portuguesa, un encuentro en el que los dos conjuntos luchan por escalar posiciones en su objetivo de la permanencia.

El Marítimo llega penúltimo tras diez partidos y no gana en Liga desde el pasado 16 de agosto, en la segunda jornada.

Por su parte, el Tondela es décimo tercero -dos puntos por encima del descenso- y tras dos derrotas consecutivas necesita sumar para no caer al pozo.

Uno de los choques más relevantes de esta jornada lo disputarán el domingo un Benfica en horas bajas y el conjunto del Braga, que sigue una trayectoria ascendente y ayer se colocó líder del Grupo F de la Liga Europa tras derrotar (4-2) al Ludogorets búlgaro.

Los bracarenses son cuartos en Liga con 19 puntos, 6 menos que el Benfica, que es tercero, por lo que tendrán una buena oportunidad para reducir distancias y acercarse a los puestos de 'Champions'.

Entre las dudas del once titular de Carlos Carvalhal, el delantero elegido para ocupar la posición de punta, ya que al duelo entre Mario González y Abel Ruiz se ha sumado en las últimas jornadas el joven canterano Vitinha, que le ha "robado" el puesto a los dos españoles.

Por su parte, el Benfica llega a esta undécima jornada tras un mal mes de octubre, ya que desde que se impuso el 29 de septiembre al FC Barcelona en Liga de Campeones por 3-0, el conjunto encarnado ha encadenado una serie de malos resultados tanto en Europa como en el campeonato doméstico.

La pasada jornada empató en Liga con el Estoril, por lo que cedió el liderato a Oporto y Sporting, mientras que en la Liga de Campeones se la jugará el 23 de noviembre en el Camp Nou contra el FC Barcelona.

El Oporto, que lidera la tabla con 26 puntos, viaja el domingo a Las Azores para medirse al colista Santa Clara, mientras que el Sporting, con los mismoS puntos que "los dragones", también jugará a domicilio el domingo y se enfrentará al Paços de Ferreira.

La principal baja de "los leones" para este encuentro será la del lateral internacional español Pedro Porro, que en el partido de Liga de Campeones del pasado miércoles contra el Besiktas se retiró a los 17 minutos por problemas musculares.

La jornada arranca este viernes con el duelo entre el Gil Vicente del delantero español Fran Navarro y el conjunto del Arouca, un recién ascendido que se ha acomodado en mitad de la tabla.

Este viernes, el Boavista recibirá a un Famalicão muy necesitado, ya que es antepenúltimo con 7 puntos.

Un sorprendente Estoril, quinto con 19 puntos, los mismos que el Braga, jugará el sábado en casa del Vizela.

Ese mismo día, el Portimonense recibirá al Belenenses y el Vitória de Guimarães hará lo propio con el Moreirense.

Carlos García