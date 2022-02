Tenis.-Tenis/París.- El español Carlos Alcaraz colapsa ante Gaston en octavos de final de París

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El tenista español Carlos Alcaraz sucumbió (6-4, 7-5) este jueves ante el francés Hugo Gaston en octavos de final del Masters 1.000 de París, una dura derrota a las puertas de una nueva cima para el joven murciano, que sufrió la remontada pasada la medianoche y el ambiente en contra.



A sus 18 años, tras hacer cuartos de final en el US Open o conquistar el título de Umag, Alcaraz buscaba los cuartos en un torneo de categoría 1.000 por primera vez, pero Gaston, irrupción sonada también en el Circuito ATP, se quedó esa marca para el recuerdo donde se medirá con el vigente campeón Daniil Medvedev.



El galo, verdugo de Pablo Carreño en la ronda anterior, volvió a tirar de la pista parisina para encontrar el éxtasis en su juego. A pesar de que Alcaraz rompió primero, Gaston se encontró más cómodo en el intercambio de golpes y de 'breaks'.



Al murciano le pudo la ansiedad en su habitual juego agresivo y empezó a fallar demasiado hasta que un 'break' en el noveno juego decidió el set para el francés. Sin embargo, Alcaraz dejó otra reacción de calidad y físico para arrollar en el segundo set.



El español se puso 0-5 mientras Gaston no metía una bola. El francés se quiso quizá conectar para la tercera manga pero, sin nada que perder, encontró de nuevo ritmo y complicidad con el público para hacer colapsar a su rival. Alcaraz no pudo evitar descarrilar, incapaz de superar la red y de tomar buenas decisiones.