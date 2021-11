Solskjaer: "No entiendo que la gente critique a Cristiano"

El noruego Ole Gunnar Solskjaer, técnico del Manchester United, en una imagen de archivo. EFE/EPA/Peter Powell

Londres, 5 nov (EFE).- El noruego Ole Gunnar Solskjaer, técnico del Manchester United, dijo que no entiende por qué la gente considera negativa la llegada del portugués Cristiano Ronaldo al equipo.

"Es uno de los mejores jugadores de la historia. Su impacto ha sido increíble. Está marcando goles, trabajando para el equipo. Es un gran profesional. ¿Cómo puede decir la gente que eso es algo negativo? No lo entiendo", aseguró el noruego en rueda de prensa.

"Estamos encantados de que haya empezado la temporada como lo ha hecho", añadió.

Solskjaer, que viene de ganar al Tottenham por 0-3 hace una semana y de empatar en el último minuto contra el Atalanta, habló también del suspense que rodea a su trabajo al frente de los 'Diablos Rojos'.

"Desde que llegué a este puesto hace tres años, siempre ha habido especulaciones. Tenemos que pasar página de lo que pasó contra el Liverpool. No puedes esperar que todo vaya bien cuando eres entrenador del Manchester United", apuntó

El United se enfrentará este sábado al Manchester City en Old Trafford. "Es un partido especial, por supuesto. La última vez que jugamos un derbi de Mánchester con aficionados el ambiente fue increíble. Hay que empezar enchufados", dijo Solskjaer. EFE

msg/jap