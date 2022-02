R.Centroafricana.- Guterres condena "firmemente" el "ataque" de la Guardia Presidencial de RCA contra 'cascos azules'

22-04-2021 António Guterres, secretario general de la ONU POLITICA INTERNACIONAL UN PHOTO/EVAN SCHNEIDER



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha condenado "firmemente" el "ataque" de la Guardia Presidencial de República Centroafricana (RCA) contra un vehículo de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de Naciones Unidas en RCA (MINUSCA), que se saldó con diez 'cascos azules' egipcios heridos.



Guterres ha incidido en que "los ataques contra las tropas de pacificación de la ONU podrían equivaler a crímenes de guerra", según ha dicho su portavoz, Stéphane Dujarric, quien ha pedido a las autoridades de RCA que "no escatimen esfuerzos a la hora de investigar y hacer rendir cuentas rápidamente a los responsables de este inaceptable ataque".



Asimismo, ha deseado una pronta recuperación a los heridos y ha dado las gracias a Egipto por su "contribución a la paz y la estabilidad en RCA", al tiempo que ha expresado sus "profundas condolencias" a la familia de una mujer muerta tras ser atropellada por el vehículo de la MINUSCA cuando intentaba alejarse de la zona del incidente.



"El secretario general reafirma la solidaridad y el continuado apoyo de Naciones Unidas a RCA", ha manifestado Dujarric, después de que la MINUSCA haya rechazado la propuesta del Gobierno centroafricano de llevar a cabo una investigación conjunta para esclarecer el incidente, del que ambas partes han dado versiones diferentes.



El Ejecutivo dijo en un comunicado que tres minibuses de la MINUSCA salieron del aeropuerto de Bangui en dirección a la base y que uno de ellos "se habría perdido", entrando en una zona restringida donde se le dio el alto, pese a lo que se dio a la fuga.



Así, resaltó que "en su huida, atropelló mortalmente a una joven y la arrastró durante más de 20 metros". "Los elementos de la Guardia Presidencial, que vieron a la joven en los bajos, realizaron disparos al aire y contra las ruedas del vehículo. Desgraciadamente, estos disparos causaron heridos en el autobús de la MINUSCA", zanjó.



Por su parte, la MINUSCA dijo que el vehículo fue objetivo de disparos de la Guardia Presidencial sin que mediara aviso y sin que hubiera respuesta, dado que no iban armados" y que atropelló a la mujer "en su intento de retirarse de la zona". Por último, tildó lo sucedido de "aparente ataque deliberado e incalificable que no puede ser justificado".



El país africano se ha visto sumido en una grave crisis a raíz de la eliminación de la candidatura del expresidente François Bozizé, quien regresó al país a finales de 2019 para volver a ser candidato a la Presidencia, cargo que abandonó en 2014 ante el levantamiento de los rebeldes de Séléka, predominantemente musulmanes.



Tras ello, se creó la Coalición de Patriotas por el Cambio (CPC), actualmente liderada por Bozizé e integrada por numerosos grupos armados, entre ellos varios firmantes del acuerdo de paz de 2018. El actual presidente, Faustin-Archange Touadéra, decretó en octubre un alto el fuego unilateral, si bien se han registrado combates esporádicos desde entonces.