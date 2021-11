Ranking Spotify en España : Top 10 de los 10 pódcast favoritos de hoy viernes, 05 de noviembre

Escuchar pódcast se ha vuelto parte de nuestro día a día. La gran oferta disponible se nos ha colado sin que nos diéramos cuenta. Ya sea en casa, en el trabajo o en cualquier viaje, ya no tienes que buscar demasiado: encontrarás producciones que tienen un público fiel, gracias a su enorme calidad en forma y contenido.

La noticia es que Spotify realiza un conteo para compartir qué es lo que la gente está escuchando en tiempo real. La plataforma de transmisión busca convertirse en un referente en el sector. Por eso, tiene en su haber una oferta muy interesante, entre la que están los 10 pódcast más buscados, que te detallamos a continuación.

1. Geopolítica Pop

Geopolítica Pop, el podcast que amenaza con que tras escucharlo no volverás a ver tus dibujos animados favoritos, comer sushi o bailar reguetón de la misma manera. De la mano de la fundadora de Kloshletter y los creadores de El Orden Mundial y de AM analizamos de forma amena la batalla política internacional de la que formamos parte sin saberlo. Los asuntos de Estado se cuelan literalmente hasta en tu cocina. Un podcast original de Spotify con la colaboración de The Voice Village.

2. Estirando el chicle

Presentado por Carolina Iglesias y Victoria Martín

3. Saldremos mejores

¿Acaso te conformas con cualquier cosa que te cuenten? Si tienes sed más allá de los ÚLTIMA HORA de Twitter, SALDREMOS MEJORES es tu espacio. Nosotras te contamos con gracia a dónde van tus impuestos, tus derechos como autónoma, para qué está la institución de la Corona en España o si la UE es justa con Murcia. No solo no te vas a dormir, sino que vas a espabilar. ¿Saldremos mejores? En este podcast, por lo menos, lo vamos a intentar.

4. Nadie Sabe Nada

Andreu Buenafuente y Berto Romero se sientan frente a frente, micro a micro, e improvisan. ¿Qué puede salir mal? El humor de estos dos genios es oro para tus orejas. Ábrelas bien que, en el fondo, nadie sabe nada.?En directo en Cadena Ser los sábados a las 12:00 y a cualquier hora si te suscribes.

5. Entiende Tu Mente

Seguro que a lo largo del día tienes 20 minutos. Elige el momento y nosotros te prometemos ayudarte a entenderTE y entenderLES mejor.| Cuarta temporada, gratis, solo en Spotify. |Entiende Tu Mente es un podcast de psicología que, de una manera amena, te cuenta cómo funciona nuestra mente. Con las voces de Molo Cebrián -podcaster y estudiante de psicología-, Luis Muiño -Psicólogo y uno de los divulgadores de esta temática más conocidos en España-, Mónica González -Coach y profesora universitaria-, Rober Mengual -psicólogo clínico al que escuchas en la sección Apuntes..

6. Horóscopo de Hoy (España)

Bienvenido a Horóscopo de Hoy (España), el programa donde la astróloga más fiable que el teletexto te da el pronóstico diario de tu vida. Pero luego tienes que moverte tú, que los astros dan energía cósmica, no hacen milagros. Déjanos guiarte en tu crecimiento personal, carrera profesional, en el amor y lo que surja. Horóscopo de Hoy es un podcast Original de Spotify.

7. The Wild Project

CADA MARTES Y JUEVES NUEVOS EPISODIOS. Bienvenidos a THE WILD PROJECT, el podcast de Jordi Wild. Actualidad, deportes, charlas con los invitados más interesantes, ciencia, anécdotas y curiosidades, debates, filosofía, psicología, misterio, terror.. y muchísimo más. Cada semana hablando claro y sin miedo sobre el mundo que nos rodea. ¡No te lo pierdas!

8. El consultorio del Comandante

Los miércoles, Luis Lara, más conocido como ‘El Comandante Lara’ se somete al consultorio de nuestra audiencia. Los oyentes pueden preguntar sobre cualquier tema. No hay límites, ni objeciones. El comandante responderá lo que quiera.

9. Informativo matinal Ángel Martín

Un informativo matinal diario pensado para que ahorres tiempo y puedas ponerte cuanto antes a hacer cosas

10. Hora Veintipico

Informativo satírico de la Cadena Ser presentado por Héctor de Miguel. Mucha actualidad, menos periodismo. De lunes a jueves a las 20.45.

¿Estabas al tanto del renombre de los pódcast que te ofrece Spotify?

Cada vez hay más seguidores de dicho formato en esta plataforma y el número de usuarios no para de crecer. ¿Qué temas serán los preferidos por el público español en el futuro? ¿Cuál será la próxima figura que se convertirá en referente?

Mantente atento, que pronto lo sabremos.