Ranking Spotify en Colombia : Top 10 de los 10 pódcast más exitosos de hoy viernes, 05 de noviembre

¿Para qué perder tu tiempo navegando por horas en Spotify cuando el servicio de transmisión ya ha hecho el trabajo por ti?

Hablamos de su lista con los pódcast más escuchados en Colombia, que clasifica los títulos según quién está escuchando qué en este momento. Sigue desplazándote para obtener más detalles.

1. Caso 63

Año 2022. La psiquiatra Elisa Aldunate graba las sesiones de un enigmático paciente, registrado como Caso 63, quien asegura ser un viajero en el tiempo. Lo que comienza como rutinarias sesiones terapéuticas, se transforma rápidamente en un relato que amenaza las fronteras de lo posible y de lo real. Una historia que se mueve libremente entre el futuro y el pasado de dos personajes que, quizás, tienen en sus manos el futuro de la humanidad. Protagonizada por Antonia Zegers y Néstor Cantillana. Caso 63 es un podcast original de Spotify.

2. A Fondo Con María Jimena Duzán

El exceso de información que recibimos y consumimos en Colombia nos ha acostumbrado a quedarnos con lo superficial, con lo necesario. Pero como sucede con la cebolla, hay que ir retirando capa por capa, pelando una a una para llegar al fondo y así captar la esencia de los hechos sin filtros. De esto se trata A Fondo, el podcast de Maria Jimena Duzán que podrán escuchar de lunes a viernes en Spotify.

3. Luz de la noche

La Comisión de la Verdad presenta Luz de la Noche: una serie podcast inspirada en testimonios reales de víctimas del conflicto colombiano. Las historias de vida de este podcast constituyen un relato colectivo de dolor que a su vez reconoce la resistencia y resiliencia de un pueblo que no pierde la añoranza de la paz y la esperanza de perdón. Una producción de Camino Diseño sonoro y musicalización: La Tina Ilustraciones y animaciones: Isabel Gómez Machado

4. Despertando Podcast

Mi propósito es despertar tu conciencia en base a mis experiencias y resultados, para que puedas lograr con diferentes programas hallar herramientas, vehículos y caminos que te acerquen a lograr libertad económica, felicidad, autoestima, salud integral y sobre todo vivir haciendo lo que más te gusta..Despierta conmigo y ayúdame a despertar con tu éxito a millones en este mundo.

5. Relatos de la Noche

En la tradición de los clásicos de la radio, aquí se cuentan las historias, relatos y leyendas que habitan las calles de México e Iberoamérica. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

6. DOSIS DIARIA ROKA

Mision Buscamos rescatar los valores de la sociedad, especialmente de la juventud enfocándonos en ofrecer una palabra clara, reconfortante y constante que pueda servir de apoyo para restaurar las heridas del Corazón de quienes han sufrido experiencias o vivencias que han marcado sus vidas; siempre exaltando el amor y el perdón de Dios que dió a través de su hijo Jesucristo. ¿En que nos fundamentamos? La gran comisión, ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda persona. Marcos 16:15 En la Oracion como respuesta a toda necesidad de cada oyente por la palabra que nos entrego. Hechos..

7. DianaUribe.fm

Aquí vamos a contar historias. Vamos a hablar de cultura, de cine, de paz, de viajes, de música. Vamos a continuar la conversación que empezó en la radio hace 20 años, pero además aprovecharemos las nuevas posibilidades que se abren con este medio. Bienvenidos a mi podcast de historia.

8. Inglés desde cero

Aprende inglés desde cero, gratis y con nativos del idioma formados en su enseñanza.

9. Sospechosamente Light

Los han llamado inmaduros, malcrecidos, adolescentes eternos y no les choca, el tiempo perdido los trajo justo donde no querían al punto donde están muy jóvenes para morir pero muy viejos para vivir. Liss Pereira, Tato Cepeda y Santiago Rendón, juntos en Sospechosamente Light.

10. Cita a Ciegas

Sabemos que podemos encontrar el amor en un bar… en un parque … incluso dentro de una aplicación… así que ¿Por qué no en un podcast? Sigue a nuestra host, la Señorita Colombia 2017 Laura Barjum en este show donde dos concursantes solteros y esperanzados buscarán pelear por el amor de un tercer y suertudo concursante en el primer y único podcast de Cita a Ciegas de Latinoamérica. Dentro de este show, nuestros participantes platicarán, coquetearan y se conocerán a través de una cita virtual donde lo único que importa es su voz y su personalidad. ¿Será la conexión lo suficientemente fuerte para durar incluso cuando las cámaras se prendan y nuestros participantes se vean por primera vez? ¡Escúchanos y averigualo! Cita a Ciegas es un show de Spotify Original y Parcast. ¡Amor a primera escuchada!

¿Estabas al tanto del renombre de los pódcast que te ofrece Spotify?

Cada vez hay más seguidores de dicho formato en esta plataforma y el número de usuarios no para de crecer. ¿Qué temas serán los preferidos por el público colombiano en el futuro? ¿Cuál será la próxima figura que se convertirá en referente?

Mantente atento, que pronto lo sabremos.