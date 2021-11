Ranking Hulu en Estados Unidos : Top 10 de las películas más vistas de hoy jueves, 04 de noviembre

¿Para qué perder tu tiempo navegando por horas en Hulu cuando el servicio de transmisión ya ha hecho el trabajo por ti?

Hablamos de su lista con las mejores pelis en Estados Unidos, que clasifica los títulos según quién está viendo qué en este momento. Sigue desplazándote para obtener más detalles.

1. El protector

Un ranchero en la frontera de Arizona se convierte en el improbable defensor de un joven mexicano que huye desesperadamente de los asesinos del cartel que lo han perseguido hasta Estados Unidos.

2. El farsante

Steve (Johnny Knoxville) trabaja en una oficina y desea fervientemente un ascenso. Cuando se lo conceden su primera tarea será despedir al hombre de la limpieza, Stavi, lo cual es demasiado para él y acaba ofreciéndole un trabajo cortándole el cesped. Durante esta ocupación Stavi tiene un problema y pierde varios dedos de una mano. Aconsejado por su tio Gary (Brian Cox), el cual debe una gran cantidad de dinero a un prestamista, Steve intenta entrar en los Juegos Olímpicos de descapactidados para ganar a Jimmy, el cual lleva varios ediciones siendo el mejor y ganando mucho dinero con la publicidad. La aparicion Lynn (Katherine Heigl), de la que Steve se enamora, lo complicará todo aun más.

3. La familia Addams 2: La gran escapada

Los Addams se enredan en aventuras más locas y se ven envueltos en divertidos enfrentamientos con todo tipo de personajes desprevenidos.

4. Settlers

Remmy y sus padres, refugiados de la Tierra, han encontrado la paz en las afueras de Marte hasta que aparecen extraños en las colinas más allá de su granja. Contada como un tríptico, la película sigue a Remmy mientras lucha por sobrevivir en un paisaje inquietante.

5. The House Next Door: Meet the Blacks 2

Cuando el exitoso autor Carl Black traslada a su familia a la casa de su infancia, debe unirse con vecinos extraños para luchar con un proxeneta, que puede ser o no un vampiro real.

6. Ladrones de élite

Después de ser reclutado por un grupo de ladrones poco convencionales, el renombrado criminal Richard Pace se ve envuelto en un elaborado atraco de oro que promete tener implicaciones de gran alcance en su vida y en la vida de muchos otros.

7. Expediente Warren: obligado por el demonio

Los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren se encuentran con lo que se convertiría en uno de los casos más sensacionales de sus archivos. La lucha por el alma de un niño los lleva más allá de todo lo que habían visto antes, para marcar la primera vez en la historia de los Estados Unidos que un sospechoso de asesinato reclamaría posesión demoníaca como defensa.

8. Chucky

Después de que un muñeco vintage de Chucky aparece en una venta de patio suburbana, una ciudad estadounidense se ve sumida en el caos, luego de que una serie de crímenes horribles comienzan a exponer las hipocresías y los secretos de la ciudad.Mientras tanto, la llegada de enemigos y aliados del pasado de Chucky amenaza con exponer la verdad detrás de los acontecimientos así como los orígenes no contados del malvado muñeco.

9. Spiral: Saw

El detective descarado Ezekiel "Zeke" Banks y su compañero novato, se hacen cargo de una espeluznante investigación sobre varios asesinatos espansosos. Zeke, involuntariamente, se vera atrapado en el morboso juego del asesino.

10. Out of Death

Una mujer que camina por un bosque es testigo de que cuatro hombres cometen un crimen e intenta escapar, uniéndose a un guardabosques en el camino.

¿Sabes cuál es la plataforma con la mejor oferta de producciones cinematográficas? ¡Hulu, por supuesto! ¿Conoces cuáles pelis famosas tiene disponibles para ti?

La intención de Hulu es que los usuarios reconozcan sus filmes más populares. Así, podrán hacerse una idea de las que más se adaptan a sus gustos, para recomendarlos a sus familiares y amigos. ¿Qué clásicos estarán disponibles próximamente? Lo único seguro es que la lista no para de crecer.

Mientras tanto, te podemos adelantar que estas son las 10 pelis más famosas que tenemos.