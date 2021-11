Ranking Apple en Estados Unidos : Top 10 de las canciones más escuchadas de hoy viernes, 05 de noviembre

¿Para qué perder tu tiempo navegando por horas en Apple cuando el servicio de transmisión ya ha hecho el trabajo por ti?

Hablamos de su lista con las canciones más escuchadas en Estados Unidos, que las clasifica según su cantidad de oyentes en tiempo real. Sigue desplazándote para saber cuáles son las más populares esta semana.

1. Easy On Me

El tema de Adele es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la primera posición.

2. Way 2 Sexy (feat. Future & Young Thug)

En segundo lugar, continúa esta canción de Drake.

3. Knife Talk (feat. 21 Savage & Project Pat)

«Knife Talk (feat. 21 Savage & Project Pat)» se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Drake está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una rola?

4. Who Want Smoke?? (feat. G Herbo, Lil Durk & 21 Savage)

Lo más nuevo de Nardo Wick, «Who Want Smoke?? (feat. G Herbo, Lil Durk & 21 Savage)», entra directamente al cuarto puesto de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

5. Girls Want Girls (feat. Lil Baby)

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Drake. Quizás por esto es que «Girls Want Girls (feat. Lil Baby)» debuta en el ranking directamente en la quinta posición.

6. INDUSTRY BABY

«INDUSTRY BABY» de Lil Nas X y Jack Harlow se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, se mantiene en la sexta posición.

7. Need To Know

El nuevo éxito de Doja Cat sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 7, tras subir del 11 en el que se encontraba ayer.

8. STAY

Con una diferencia positiva de 2, «STAY» de The Kid LAROI y Justin Bieber sigue abriéndose camino en las listas. Hoy se ubica en la posición octava. ¿Seguirá ascendiendo o este será el final de su escalada?

9. Bubbly (with Drake & Travis Scott)

El sencillo más reciente de Young Thug ya se vislumbra como un nuevo clásico. «Bubbly (with Drake & Travis Scott)» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

10. Better Days

El hit de NEIKED, Mae Muller y Polo G se encuentra en décimo lugar, en claro descenso de las preferencias. En el conteo anterior, estaba en el puesto 7.

