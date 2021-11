Ranking Apple en Colombia : Top 10 de los 10 pódcast más populares de hoy viernes, 05 de noviembre

¿Cuál crees es que el pódcast más escuchado en Colombia?

1. Despertando Podcast

Mi propósito es despertar tu conciencia en base a mis experiencias y resultados, para que puedas lograr con diferentes programas hallar herramientas, vehículos y caminos que te acerquen a lograr libertad económica, felicidad, autoestima, salud integral y sobre todo vivir haciendo lo que más te gusta..Despierta conmigo y ayúdame a despertar con tu éxito a millones en este mundo.

2. En terapia con Roberto Rocha

Siéntete cómodo, ya estás En Terapia, un podcast dirigido por un servidor con la intensión de acompañarte y animarte a resolver los conflictos que se presentan en tu vida, mediante una plática amena y con colegas especialistas que te ayudarán a ver otra perspectiva de lo que te pasa. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

3. Durmiendo Podcast

¡Despídete del insomnio! Durmiendo es un podcast que te ayudará a relajarte y a conciliar el sueño a través de ejercicios y meditaciones que te ayudarán a reducir tu ansiedad y tu estrés. Acompáñanos todas las noches y dale a tu descanso la importancia que se merece. Producido por Dudas Media y creado por Se Regalan Dudas.

4. Sabiduría Psicodélica

En este portal psicodélico Yannina Thomassiny nos cuenta lo que ha aprendido de la vida a través del uso de plantas sagradas y experiencias multidimensionales.

5. DianaUribe.fm

Aquí vamos a contar historias. Vamos a hablar de cultura, de cine, de paz, de viajes, de música. Vamos a continuar la conversación que empezó en la radio hace 20 años, pero además aprovecharemos las nuevas posibilidades que se abren con este medio. Bienvenidos a mi podcast de historia.

6. Se Regalan Dudas

Se Regalan Dudas nace de la infinita necesidad de cuestionarnos todo, todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Qué alternativas hay? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿Cómo tomar decisiones informadas? Coexistir para vivir más intensamente sin dejar de crecer. Tenemos tantas dudas que te las queremos regalar. Lety Sahagún y Ashley Frangie crearon este podcast para abrir un espacio donde invitan a expertos, amigos y gente que admiran, que sabe y no sabe de todo eso de lo que tendríamos que estar hablando.

7. Abierta Mente: Conversaciones con Yoga al Alma

Yoga, literatura, nutrición, crecimiento personal y vida plena. Alimentamos el alma a través de conversaciones y entrevistas llenas de contenido positivo. Quiero que podamos ser nuestra mejor versión y vivir más abiertamente. Comparto desde mi experiencia como profesora de yoga, comunicadora, mamá y empresaria. Y como no tengo todas las respuestas, invito a otros para que nos complementen.

8. Alma y Psicología

Alma y Psicología nace de la necesidad que existe de conocer qué pasa con nuestra mente y nuestras emociones; ¿De dónde vienen?, ¿las podemos controlar?, ¿cómo puedo cuidar de mi salud mental?, ¿cómo afecta mi salud mental a mi salud física?Espero que este podcast te brinde información útil y fácil de digerir, para que juntos podamos derrumbar los estigmas que existen sobre la salud mental y podamos resolver grandes dudas que existen sobre nuestro comportamiento.

9. Curiosidades de la Historia National Geographic

Roma, Egipto, Grecia.. Conoce alguno de los momentos más interesantes de la historia de la mano de nuestros amenos podcasts en los que relatamos algunos curiosos episodios históricos.

10. Relatos en inglés con Duolingo

Mejora tu inglés y tu conocimiento del mundo angloparlante gracias a fascinantes historias de la vida real, narradas en un inglés fácil de entender y con comentarios en español para ayudarte con el contexto. Creado por Duolingo, la mejor manera de aprender un idioma. Presentado por Diana Gameros en colaboración con Adonde Media.

