Rachas opuestas se cruzan en Mendizorroza

El entrenador del Levante UD,Javier Pereira, en una imagen de archivo. EFE/ Biel Aliño

Vitoria/Valencia (España), 5 nov (EFE).- Las rachas opuestas del Deportivo Alavés y el Levante se cruzarán este sábado en Mendizorroza, donde los albiazules aspiran a continuar su buen momento ante el único equipo que no conoce el triunfo.

Los vitorianos llegan a este duelo con la intención de seguir su línea ascendente que le ha sacado de los puestos de descenso gracias a los siete puntos conseguidos de nueve posibles.

Las victorias ante Cádiz y Elche y el empate en el Camp Nou confirmaron el cambio de tendencia del equipo de Javi Calleja, que ha comenzado a ver portería rival y es más sólido atrás.

La asociación entre Luis Rioja y Joselu Mato que dejó la jornada pasada uno de los mejores goles de la temporada comienza a ser una realidad y se ha convertido en una de las amenazas de un Alavés que no tendrá disponibles a Fernando Pacheco y a Ximo Navarro por lesión.

Antonio Sivera y Martín Aguirregabiria volverán a ser la alternativas en un “once” que no cambiará mucho al de las últimas jornadas. Florian Lejeune, Víctor Laguardia y Rubén Duarte completarán la línea defensiva, mientras que Loum podría estar acompañado por Toni Moya en la medular.

La banda izquierda será para Luis Rioja y en la derecha podría repetir Édgar Méndez o ceder su puesto al uruguayo Facundo Pellistri. Además en la zona más ofensiva podría volver el dúo formado por Miguel De la Fuente y Joselu Mato. El delantero vallisoletano, que se perdió el choque ante el Barcelona por unas anginas, podría recuperar la titularidad y acompañar al gallego como referencia del Glorioso, que solo ha encajado cuatro goles en los siete últimos partidos.

El Levante se presenta en Vitoria muy tocado, ya que todavía no ha ganado en la Liga y, además, sufrió una dolorosa derrota el pasado lunes en casa ante el Granada ante un rival directo. El partido, por lo tanto, es vital. De cuyo resultado dependerá el estado anímico con el que permanecerá durante el descanso en la competición.

Pese a que habían trabajado de forma parcial con el grupo durante la semana, Mustafi y Gonzlo Melero finalmente no están del todo recuperados de sus lesiones musculares, mientras que Clerc arrastra unas molestias en el obturador desde hace algunas semanas y los tres son baja.

Además, el delantero Roger Martí y Sergio Postigo siguen lesionados. Sin embargo, el central Rober Pier vuelve a la lista después de cumplir un partido de sanción y el serbio Nemanja Radoja regresa a la convocatoria tras superar una lesión muscular.

Después de que no funcionara bien el sistema con tres centrales ante el Granada, el técnico Javier Pereira podría volver a una defensa con cuatro jugadores en la que Franquesa ocupará de nuevo el puesto del lesionado Carlos Clerc en el lateral izquierdo.

En el centro del campo Malsa y Bardhi parecen intocables y Pepelu podría ocupar otro de los sitios en el once, con De Frutos, Morales y Soldado como jugadores más ofensivos del Levante.

- Alineaciones probables:

Alavés: Sivera; Martín, Laguardia, Laguardia, Duarte; Rioja, Loum, Moya, Pellistri o Édgar; Miguel De la Fuente y Joselu.

Levante: Aitor, Miramón o Son, Vezo, Duarte, Franquesa, Malsa, Pepelu, Bardhi, De Frutos, Morales y Soldado.

Árbitro: Adrián Cordero Vega (Comité Cántabro).

VAR: Xavier Estrada Fernández (Comité catalán).

Estadio: Mendizorroza.

Hora: 17.30 GMT

---------------------------------------------------------------

Puestos: Alavés (17º, 10 puntos); Elche (19º, 6 puntos).

La clave: El peligro de los albiazules Rioja y Joselu.

El dato: El Alavés solo ha encajado cuatro goles en los siete últimos partidos y el Levante es el único conjunto que no conoce la victoria.

El entorno: Javi Pereira regresa a Mendizorroza, donde entrenó en la temporada 2009-10.