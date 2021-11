Quartararo ejerce de campeón

El piloto Fabio Quartararo, en una imagen de archivo. EFE/EPA/DANILO DI GIOVANNI

Portimao (Portugal), 5 nov (EFE).- El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) ejerció de campeón en título al dominar la primera tanda de entrenamientos libres del Gran Premio del Algarve de MotoGP en el circuito de Portimao, aunque lo hiciese por apenas 45 milésimas de segundo de ventaja sobre quien ha sido su rival por el título, el italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21).

Liberarse de la presión de pelear por el título mundial le ha debido de sentar bien al francés Quartararo, quien enseguida se puso al comando de la tabla de tiempos, aunque, como no podía ser de otra manera, perseguido a escasamente 28 milésimas de segundo por su rival por el campeonato, "Pecco" Bagnaia.

El campeón del mundo en título rodó en 1:40.768 y tras el dúo de cabeza se situó la Yamaha YZR M 1 del italiano Franco Morbidelli y la Repsol Honda RC 213 V del español Pol Espargaró, como Bagnaia a milésimas de segundo del registro del francés.

Pero, según fueron avanzando los minutos, también lo hizo la puesta a punto de las motos y su rendimiento en pista, con el que Bagnaia ascendió hasta la primera posición con un tiempo de 1:40.237, mientras Quartararo era segundo arañando milésima a milésima vuelta tras vuelta para ponerse primero a 73 de su oponente y después a 64, con el español Alex Rins (Suzuki GSX RR), tercero ya a algo más de tres décimas de segundo.

No había terminado la sesión y la intensidad de la misma fue en aumento hasta la bajada de la bandera de cuadros, en la que liberado de la presión de ser campeón, Fabio Quartararo le devolvió "el balón" a "Pecco" Bagnaia, al quitarle la primera posición por apenas 45 milésimas de segundo.

Satisfecho, Fabio Quartararo regresó a su taller seguido en la tabla de tiempos por Bagnaia, el australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP21), los dos pilotos oficiales de Suzuki, Alex Rins y Joan Mir, el italiano Luca Marini (Ducati Desmosedici GP21) y el español Pol Espargaró, al final séptimo con la Repsol Honda RC 213 V, justo por delante de un pletórico Maverick Viñales (Aprilia RS-GP).

Su compañero en la escudería Aprilia, el también español Aleix Espargaró, acabó décimo, superado por el italiano Franco Morbidelli, y por delante de Alex Márquez (Honda RC 213 V).

No estuvieron tan acertados Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP21), que fue decimoséptimo, con los italianos Andrea Dovizioso y Valentino Rossi, sobre sendas Yamaha YZR M 1, decimonoveno y vigésimo segundo, respectivamente.