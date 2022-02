Primeras imágenes de Chabeli Navarro desde que salió a la luz su presunto romance con Bertín Osborne

05-11-2021 Chabeli Navarro EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 5 (CHANCE)



Bertín Osborne habría recuperado la ilusión diez meses después de su separación de Fabiola Martínez con la sevillana Chabeli Navarro, conocida por su participación en 'Mujeres, hombres y viceversa' y sus relaciones con rostros populares como Kiko Rivera o Antonio Tejado. Un romance bomba que descubría en exclusiva la revista Semana y que el cantante no tardaba en negar indignado, tachando la noticia de "barbaridad" y asegurando que solo había visto una vez en su vida a su presunta novia.



Amor Romeira, muy amiga de Chabeli Navarro, no tardaba en salir en defensa de la sevillana, dejando caer que sí habría habido algo entre ellos - y que la camarera pensaba que podría llegar a ser algo serio - muy molesta porque Bertín ahora estuviese negando la verdad.



Desaparecida desde que salió a la luz su supuesto affaire y el presentador la negó públicamente, Chabeli ha roto su silecio a través de sus redes sociales, asegurando que "Maléfica siempre fue la mala del cuento hasta que conocieron su historia" y confesando que está muy dolida porque no se merece cómo la están tratando.



Ahora os mostramos las primeras imágenes de Chabeli Navarro. Muy seria y con actitud tímida, la sevillana sale de su casa y sube rápidamente a su coche, saludando con la mano a la prensa pero sin confirmar ni desmentir su presunto romance con Bertín Osborne ni responder al artista después de negarla indignado. ¡Dale al play y no te lo pierdas!