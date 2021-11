Previa del encuentro: Brighton and Hove Albion recibe en casa a Newcastle United

El próximo sábado a las 18:30 se disputará el encuentro de la undécima jornada de la Premier League, en el cual veremos disputarse la victoria a Brighton y a Newcastle en el The American Express Community Stadium.

Brighton and Hove Albion llega al undécimo encuentro con la intención de mejorar su rendimiento en el campeonato tras lograr un empate contra Liverpool en su último partido. Desde el comienzo de la competición, los locales han vencido cuatro de los 10 partidos jugados hasta la fecha, con 11 goles a favor y 11 en contra.

En el lado de los visitantes, Newcastle United fue derrotado por 3-0 en el último partido que jugó frente a Chelsea, de modo que un triunfo frente a Brighton and Hove Albion le ayudaría a mejorar su trayectoria en la competición. De los 10 partidos que ha jugado en esta temporada de la Premier League, Newcastle United ha ganado cero de ellos con 11 tantos a favor y 23 en contra.

En referencia al rendimiento como local, Brighton and Hove Albion ha ganado dos veces, ha perdido en dos ocasiones y ha empatado una vez en cinco partidos jugados hasta ahora, unos valores que pueden resultar esperanzadores para Newcastle United, pues manifiestan cierta debilidad de los locales en los encuentros que tienen lugar en el The American Express Community Stadium. Fuera de casa, Newcastle United ha sido derrotado en tres ocasiones y ha empatado dos veces en sus cinco partidos disputados, que son unas cifras que no arrojan un balance excesivamente optimista para el encuentro que le medirá con Brighton and Hove Albion.

Los rivales ya se habían enfrentado anteriormente en el The American Express Community Stadium y el balance es de dos victorias y dos empates a favor de Brighton and Hove Albion. Además, el equipo local acumula una racha de cuatro encuentros seguidos invicto en casa frente a Newcastle. El último partido que jugaron Brighton y Newcastle en esta competición tuvo lugar en marzo de 2021 y finalizó con un resultado de 3-0 a favor de los locales.

Si analizamos la situación de estos equipos en la tabla clasificatoria de la Premier League, podemos ver que los locales se sitúan por delante de su rival con una diferencia de 12 puntos. Los locales, antes de este partido, se sitúan en el octavo lugar con 16 puntos en la clasificación. Por su parte, Newcastle United cuenta con cuatro puntos y ocupa el decimonoveno puesto en el torneo.