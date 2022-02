PP presenta en torno a 40 enmiendas por 1.500 millones para política social centrada en la familia y la maternidad

05-11-2021 Gamarra presentando las enmiendas de los PGE a colectivos sociales de Jerez. POLITICA ESPAÑA EUROPA ANDALUCÍA PP



JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)



La portavoz del Grupo Parlamentario del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha anunciado que van a presentar en torno a 40 enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) con un importe de 1.500 millones "que tienen el objetivo de dar respuesta una política social centrada en la familia y la defensa de la maternidad".



En rueda de prensa, Gamarra ha explicado algunas de las enmiendas enfocadas en estas políticas, como la ampliación en 10 millones de euros de los programas en el ámbito de la sanidad para reforzar todos los tratamientos de fertilidad, garantizando una equidad en todo el sistema nacional de salud. "Se busca terminar con las listas de espera y ampliar aquellos beneficiarios de este servicio", ha añadido.



Además, ha apuntado también a la conciliación, con una enmienda para la gratuidad escolar en niños de cero a tres años "basado en el concierto y la ayuda directa, de manera que se pueda acceder a esa gratuidad en toda la red, aunque no sea obligatoria". Para ello, la partida presentada es superior a 400 millones.



"Hay que conseguir que sea posible trabajar y ser padre, y para ello planteamos que la contratación de empleados del hogar tengan bonificaciones fiscales y pueda desgravarse por ello", ha indicado la portavoz el PP, que ha señalado que también se incluyen medidas para la ampliación del permiso de paternidad o maternidad, ampliando el de las familias monoparentales y duplicándolo para que tengan el mismo permiso.



Entre las medidas que recogen las enmiendas del PP, se incluye el poder tener un permiso retribuido para el cuidado de los menores en caso de enfermedad común, con un máximo de 12 días al año, de manera "que se pueda garantizar esa conciliación", ha explicado Gamarra, que también ha indicado que se encuentra recogida en las enmiendas la necesidad de reducir las listas de espera en materia de dependencia, para lo cual se ha elaborado un paquete de medidas de apoyo a los servicios sociales con una inversión de más de 800 millones de euros.



NO HAY PROYECTO DE PAÍS



Para la portavoz del PP, "lo que se pudo ver este jueves en el Congreso es que los favores que tiene que pagar Sánchez para mantenerse en la Moncloa, como le recordó Rufián, se paga con el futuro de todos los españoles".



"Quedó claro que no hay un proyecto de país, porque lo que hay es un acuerdo de intereses para seguir al frente de la Moncloa, para tener el Gobierno más débil posible aquellos que lo que buscan en esa debilidad es la fortaleza del independentismo y de la política penitenciaria para los presos condenados por terrorismo", ha añadido Gamarra, que ha manifestado que "además, los PGE se basan en una gran mentira, porque ningún organismo internacional ni nacional desde el punto de vista económico avala esos datos de crecimiento".



Por contra, el PP con las cerca de 2.100 enmiendas que va a presentar "hay un proyecto de país, una alternativa para España, que se materializa en tres ejes, como son el fortalecimiento de las instituciones, una política económica de crecimiento y una política social de familia".



"Estas enmiendas lo que vienen a representar es que estamos listos para gobernar, que Casado está dispuesto para llegar a la Moncloa y llevar a cabo una agenda reformista, que es lo que necesita España para seguir creciendo", ha manifestado Gamarra, que ha afirmado que "un elemento clave para el futuro del país tiene que ver con esa protección a la familia con unas políticas que se articulen a defender la igualdad, la conciliación, la corresponsabilidad y la maternidad".