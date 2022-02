Portaltic.-Ya disponible la actualización gratuita 2.0 de Animal Crossing: New Horizons y un DLC de pago

05-11-2021 Annimal Crossing: New Horizons. La actualización del videojuego Animal Crossing: New Horizons con dos contenidos adicionales, uno gratuito (2.0.0) y el otro de pago, titulado Happy Home Paradise, ya están disponibles para su descarga en la consola híbrida Nintendo Switch. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA ANIMAL CROSSING



MADRID, 5 (Portaltic/EP)



A pesar de que la fecha de lanzamiento de ambos estaba programada para este viernes, los usuarios han podido acceder a su expansión gratuita desde la madrugada de este jueves, mientras que la de pago está activa desde este viernes.



Según ha anunciado Nintendo en un comunicado remitido a Europa Press, esta actualización trae consigo nuevas incorporaciones, así como opciones de juego y habilidades. Entre ellas, destaca la de cocinar y cultivar verduras.



Entre algunos de los personajes que hace regresar la versión 2.0.0 del videojuego están Fígaro, que abre en esta edición la cafetería El Alpiste en el segundo piso del museo, y el Capitán, un lobo de mar que lleva a los jugadores a otras islas en su bote.



Ahora, los jugadores podrán medir y aminorar la velocidad a la que crecen las malas hierbas. Además, pueden dar la orden de que todos los residentes se levanten más temprano y así establecer un estilo de vida en la isla. Hasta este momento, no existía la opción de personalizarlo.



También se podrán desenterrar giroscopios, uno de los elementos decorativos emblemáticos del juego, y personalizarlos para que coincidan con el entorno en que se encuentran.



Junto con esta actualización gratuita, Nintendo ha presentado este viernes otra llamada Animal Crossing: New Horizons Happy Home Paradise, un DLC (DownLoadable Content, o contenido descargable) de pago que se puede adquirir por 24,99 euros. También podrán acceder a ella los usuarios que cuenten con una suscripción a Nintendo Switch Online + Expansion Pack.



En esta expansión de pago, los jugadores pueden unirse a Nuria y a su equipo de Archipiélago Paraíso para diseñar las casas de vacaciones de sus clientes, además de personalizar y decorar sus instalaciones.