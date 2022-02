Portaltic.-Seis características de Windows 11 dejan de funcionar por un certificado caducado

07-10-2021 Windows 11. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA MICROSOFT



MADRID, 5 (Portaltic/EP)



Un total de seis características del nuevo sistema operativo Windows 11 de Microsoft, incluida la herramienta de recorte nativa del sistema, han dejado de funcionar de manera correcta debido a un problema con un certificado digital de Microsoft que ha caducado.



Microsoft ha explicado a través de su página de soporte que desde el 1 de noviembre "es posible que algunos usuarios no puedan abrir o usar ciertas aplicaciones integradas de Windows o partes de algunas aplicaciones integradas".



En concreto son seis las funciones del sistema que no operan correctamente: la herramienta de recorte; la página de cuentas y página de destino en la aplicación Configuración (en modo S); el menú de inicio (solo en modo S); el teclado táctil, escritura por voz y panel de emojis; la interfaz de usuario del editor de métodos de entrada; y los primeros pasos y consejos.



Estos problemas están originados por un certificado digital de Microsoft que caducó el pasado 31 de octubre, y han afectado a la versión para usuarios 21H2 de Windows 11, por lo que Microsoft ha vuelto a lanzar la actualización del 21 de octubre, KB5006746, como una "solución parcial".



No obstante, esta solución de Microsoft solo arregla tres de las incidencias causadas por el certificado caducado (el teclado táctil, la escritura por voz y panel de emojis, la interfaz de usuario del editor de métodos de entrada y los primeros pasos y consejos).



En el caso de la herramienta de recortar de Windows, Microsoft ha recomendado utilizar la función de capturar pantalla del sistema y pegar las imágenes resultantes en Paint, mientras continúa trabajando en solucionar los tres errores restantes.