Portaltic.-League of Legends y Valorant, de Riot, llegan a Epic Games Store

05-11-2021 League of Legends y Valorant, de Riot, llegan a Epic Games Store . Riot Games y Epic Games han alcanzado un acuerdo por el que juegos para ordenador como League of Legends o Valorant estarán disponibles en la Epic Games Store para su descarga gratuita, donde podrán llegar a un público mayor.



MADRID, 5 (Portaltic/EP)



Riot Games y Epic Games han alcanzado un acuerdo por el que juegos para ordenador como League of Legends o Valorant estarán disponibles en la Epic Games Store para su descarga gratuita, donde podrán llegar a un público mayor.



La asociación entre las dos desarrolladoras permitirá llevar los juegos de Riot Games a "millones de jugadores nuevos" a través de la tienda de Epic, como ha destacado el vicepresidente y director general de Epic Games Store, Steve Allison.



La tienda acogerá los títulos League of Legends PC, Teamfight Tactics, Legends of Runeterra y Valorant, que los usuarios podrán descargar de forma gratuita y acceder a ellos con el cliente de Riot, disponible desde este mes.



Los jugadores que ya tuvieran cuentas en dichos juegos podrán seguir iniciando sesión en ellas, manteniendo también su lista de amigos actual, como detallan en un comunicado conjunto en el blog de Epic.



La asociación entre las dos desarrolladoras también se materializa en la incorporación de la campeona de League of Legends Jinx a Fortnite como personaje jugable. En su debut en el título de Epic, Jinx tendrá un nuevo traje, un pico, un espray, un accesorio mochilero, un tema de la sala y dos pantallas de carga.