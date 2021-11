Peso colombiano con desempeño inferior antes de IPC: Andes FX

(Bloomberg) -- El peso colombiano no se sumó al repunte observado entre sus pares de mercados emergentes tras el informe de empleo de Estados Unidos, al tiempo que los operadores están a la espera de los nuevos datos de inflación que se publicarán tras el cierre del mercado local. El llamado del presidente, Iván Duque, a la cautela sobre las alzas de tasas de interés puede estar ayudando a mantener la moneda entre las divisas de bajo rendimiento.

La moneda de Colombia se debilitaba un 0,3%, mientras que la mayoría de sus pares de mercados emergentes se fortalecían después de que los datos de nóminas no agrícola de EE.UU. superaran las estimaciones, lo que aumentó el optimismo sobre la economía y dejó las perspectivas para la política monetaria sin cambios.

El peso traspasó el nivel técnico de 3.864 por dólar y ahora no tiene una resistencia significativa del dólar hasta los 4.000 por dólar.

Ni siquiera el aumento del 1% de los precios del petróleo en EE.UU. de hoy pudo impulsar el estado de ánimo de los operadores en medio de las expectativas de que el informe que se publicará hoy a las 8 p.m. mostrará una aceleración de la inflación.

Se espera que el IPC de octubre haya subido a 4,81% interanual frente al 4,51% anterior, alejándose aún más del rango objetivo del 2% al 4% del banco central.

El Banco de la República utilizó un tono restrictivo en las actas de la reunión del mes pasado, cuando duplicó el ritmo de las alzas de tasas a 50 puntos básicos.

El presidente Duque instó a una postura más cautelosa y dijo en una entrevista que no quiere interferir con la independencia del banco central, pero que si le preguntan, cree que se requiere más tiempo para ver cómo reacciona la inflación a la intervención que ya se ha realizado.

El peso chileno apenas registraba cambios y se fortalecía solo 0,1% en medio de una agenda local con pocos eventos. Se espera que la última encuesta Cadem antes de las elecciones del 21 de noviembre se publique hoy al final del día. Chile prohíbe la publicación de encuestas menos de dos semanas antes de la votación.

El Senado de Chile tiene programado votar la próxima semana un proyecto de ley que permitiría una cuarta ronda de retiros anticipados de fondos de pensiones. El Gobierno y operadores están en contra de otra ola de estímulos mientras el banco central lucha contra el aumento de la inflación.

El sol peruano también puede enfrentar una sesión benigna luego de que los legisladores votaron 68 a favor y 56 en contra en el voto de confianza del gabinete, evitando la agitación política que habría resultado si lo hubiesen rechazado.

(Parte de la información proviene de operadores de divisas familiarizados con las transacciones que pidieron no ser identificados porque no están autorizados a hablar públicamente).

