Peloton registra su mayor caída tras reducir el pronóstico

(Bloomberg) -- Las acciones de Peloton Interactive Inc. registraron su mayor caída después de que la compañía recortara su pronóstico de ingresos anuales hasta en US$1.000 millones y redujera sus proyecciones en términos de suscriptores y márgenes de ganancia.

La compañía de acondicionamiento físico, mejor conocida por sus bicicletas estáticas y clases remotas, ahora espera ventas de entre US$4.400 millones y US$4.800 millones en el año fiscal 2022, que finaliza el próximo junio. Hace menos de tres meses, había pronosticado ingresos de US$5.400 millones. En una llamada de resultados con analistas, Peloton dijo que subestimó el impacto de las reaperturas económicas.

Peloton fue un fenómeno pandémico. Los clientes acudieron en masa a los servicios de ejercicio en casa durante los cierres. Ahora la gente regresa a la oficina, la escuela y los gimnasios, lo que reduce la demanda de equipos de la empresa. Las limitaciones de la cadena de suministro, así como los crecientes costos de productos básicos y el flete, también pesan sobre Peloton.

“Anticipamos que el año fiscal 2022 sería un año muy difícil de pronosticar”, dijo la administración en una carta a los accionistas el jueves. “Tomaremos medidas concretas para reexaminar nuestra base de gastos y ajustar nuestros costos operativos”.

En el mejor de los casos, Peloton actualmente espera tener 3,45 millones de suscripciones de fitness conectados para el final del año fiscal. Anteriormente había proyectado 3,63 millones. Además, el margen de ganancia bruto será del 32%, en comparación con un pronóstico anterior del 34%. Todo eso sumará a una pérdida de hasta US$475 millones, excluyendo algunos ítems.

En la llamada de resultados de Peloton, el cofundador y director ejecutivo John Foley dijo que el cambio “rápido” en su perspectiva “no se nos escapa” y que la visibilidad de su desempeño futuro se ha vuelto más limitada. Los ejecutivos agregaron que el tráfico en las tiendas minoristas y en el sitio web de Peloton disminuyó más de lo previsto, pero la compañía vio una respuesta positiva a los cambios de precios y los lanzamientos a nivel internacional, particularmente en Australia.

La compañía redujo el precio de su bicicleta original en US$400 en agosto, y eso también ha afectado la rentabilidad, especialmente porque más compradores de los esperados optaron por ese modelo en lugar de otros productos.

Como varias otras empresas, Peloton también culpó los cambios en la privacidad de Apple Inc. relacionados con los anuncios, que han hecho que sea más difícil dirigirse a los compradores en función de sus intereses.

Los esfuerzos para controlar costos probablemente no comenzarán a verse sino hasta dentro de un trimestre o dos, dijo la compañía con sede en Nueva York. Peloton espera ser rentable, antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, para el año fiscal 2023.

Los ingresos aumentaron un 6% a US$805,2 millones el último trimestre. Eso estuvo justo por encima del pronóstico de US$800 millones de Peloton, pero por debajo de los aproximadamente US$809 millones anticipados por los analistas. La empresa registró una pérdida neta de US$1,25 por acción.

El pequeño crecimiento se debió a un aumento del 94% en los ingresos por suscripciones, que totalizaron US$304,1 millones. Las ventas de hardware cayeron un 17% a US$501 millones en el primer trimestre.

Peloton espera reportar entre US$1.100 millones y US$1.200 millones en ingresos para el segundo trimestre fiscal, que finaliza en diciembre. Eso se quedaría corto frente a las estimaciones de Wall Street de US$1.500 millones. Proyecta entre 2,8 y 2,85 millones de suscriptores de fitness totales para el final del período.

En una nota más optimista, la compañía insinuó que planea lanzar nuevos productos en las próximas semanas y meses. Peloton ha estado trabajando en una máquina de remo y un monitor de frecuencia cardíaca que se conecta al brazo del usuario, informó Bloomberg News.

