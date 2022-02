Papa Francisco.- El Papa celebra una misa en el hospital en el que fue operado por un problema de colon

ROMA, 5 (EUROPA PRESS)



El Papa ha celebrado una misa en el hospital Gemelli de Roma donde fue operado en julio por un problema en el colon debido a una diverticulitis grave y ha aprovechado la homilía para agradecer al personal sanitario "los cuidados" y "el cariño" que recibió durante su estancia.



"Quiero renovar hoy mi agradecimiento por los cuidados y el cariño que he recibido aquí", ha señalado seis meses después de la intervención quirúrgica a la que se sometió para extraerle parte del colon. El pontífice salió del Vaticano para dirigirse a la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Católica del Sagrado Corazón, que está junto al hospital Policlínico Universitario Agostino Gemelli, con motivo del 60 aniversario de su inauguración.



La misa se ha celebrado en la explanada frente al hospital y estaban presentes tanto el personal sanitario, médicos, enfermeros y auxiliares, como algunos enfermos que están ingresados allí.



En la homilía ha instado a la sociedad a "hacer memoria también de los períodos de mayor sufrimiento", pero no para "entristecerse", sino para no "olvidarse" y poder así orientarse en las decisiones "hacia la luz de un pasado muy reciente".



Así, ha lamentado que con "las prisas de hoy, entre miles de carreras y continuos afanes", se pierda la capacidad de "volver al corazón, es decir, al recuerdo, la memoria". Y ha agregado: "Estamos perdiendo la capacidad de conmovernos y de experimentar la compasión".



Para el Papa "sin memoria se pierden las raíces, y sin raíces no se crece", por lo que ha animado a "alimentar la memoria de quien nos ha amado, sanado, aliviado". A los médicos, el Papa les ha aconsejado practicar su profesión a partir de tres palabras: "recuerdo, pasión y consuelo".