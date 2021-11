Panamá insta a vacunar contra la covid a los menores entre los 12 y 16 años

Fotografía de archivo de personal médico mientras prepara una dosis de Pfizer contra la covid-19 en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco

Ciudad de Panamá, 4 nov (EFE).- Las autoridades panameñas instaron este jueves a vacunar contra la covid a los menores entre 12 y 16 años, al alertar que muchos de ellos no han recibido la primera dosis o no han completado el esquema de inmunización.

El titular de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Investigación (Senacyt), Eduardo Ortega-Barría, indicó también que más de 300.000 adultos no tienen la segunda dosis de la vacuna anticovid ni tampoco el refuerzo que necesitan si presentan enfermedades crónicas.

El experto señaló en declaraciones a la televisión local que, pese al control temporal que hay sobre la pandemia en Panamá, la variante delta está en el país y afectará "a las personas no vacunadas".

Por ello recomendó a los adultos que no han completado sus dos dosis que lo hagan y que se apliquen una dosis de refuerzo aquellas personas de entre 18 y 54 años con enfermedades crónicas y los mayores de 55 años.

También que se inocule a los niños de entre 12 y 16 años, de los que "hace falta un número importante por vacunar. Tienen que vacunarse porque esos niños pueden enfermarse".

Los datos en Panamá "indican que hemos tenido en menores de 20 años de edad 87.000 casos aproximadamente. Desafortunadamente han fallecido 49 niños en nuestro país", afirmó Ortega-Barría a la cadena TVN Noticias.

Las autoridades educativas señalaron que pretenden vacunar a partir de la próxima semana a niños de 12 años en adelante que acudan a las clases semipresenciales, siempre que sus padres lo autoricen.

Ortega-Barría sostuvo además que Panamá estará recibiendo a inicio del próximo año la vacuna Pfizer para inmunizar a menores de 5 a 11 años de edad, luego de su aprobación por las autoridades de Estados Unidos.

Explicó que serán dos dosis del suero Pfizer que se administrarán con un intervalo de tres semanas, con una concentración que es un tercio de la dosis que se administra en los mayores de 12 años de edad.

Esta vacuna es "segura", los efectos secundarios son los mismos que se han observado en otras poblaciones y su eficacia en prevenir la enfermedad "es del 91 % en los niños que la han recibido", dijo el experto.

Panamá, con 473.005 contagios acumulados y 7.320 fallecimientos, mantiene desde hace semanas una tendencia a la baja de nuevos casos y de hospitalizados por la covid-19.