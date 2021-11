Ministro brasileño afirma que es imposible hacer concesiones y no incluir a España

Fotografía de archivo en la que se registró al ministro de Infraestructura de Brasil, Tarcisio Gomes de Freitas, durante una entrevista con Efe, en Sao Paulo (Brasil). EFE/Fernando Bizerra

Recife (Brasil), 5 nov (EFE).- El ministro de Infraestructura de Brasil, Tarcísio Gomes de Freitas, afirmó este viernes que es "imposible" desarrollar el ambicioso programa de concesiones del Gobierno sin incluir a España, uno de los grandes "jugadores" globales del sector.

"Es imposible hacer concesiones y no incluir a España. La conexión entre Brasil y España es histórica", señaló en una entrevista con Efe el ministro, que inicia este sábado una gira por Europa y Asia, en referencia a la participación española en el programa de privatizaciones y licitaciones adelantado por el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro.

"Brasil tiene un aprecio enorme por los operadores de infraestructura españoles, que están entre los mejores 'players' (jugadores) del mundo" y el país ya cuenta con "empresas posicionadas" como Abertis, Acciona, Aena y otras que ya actúan en el gigante latinoamericano, añadió el titular de la cartera de Infraestructura.

De Freitas indicó que para las próximas subastas de líneas de metro y carreteras en todo el país hay interés de que lleguen más empresas españolas al proceso de licitación, como Sacyr, ACS y Ferrovial-Cintra.

"Las empresas española nunca dejaron al país, aun en los momentos de peor crisis sufrieron con nosotros, pero nunca nos abandonaron y mantuvieron sus posiciones. Son muchas empresas y todas muy importantes", destacó el también ingeniero militar de construcción.

PRESENTACIÓN ITINERANTE

De Freitas encabezará una gira para una presentación itinerante del "Súper Infra", entre mañana y el próximo martes en París, y después del encuentro con empresarios en la capital francesa el periplo continuará su recorrido en Milán (Italia), los días 9 y 11, y del 11 al 13 en Madrid (España).

La gira concluirá entre el 13 y 17 de noviembre en Emiratos Árabes Unidos, con encuentros en Dubái y la capital, Abu Dhabi, que forman parte también de la visita oficial a ese país del presidente Jair Bolsonaro.

En Emiratos Árabes Unidos el foco de las reuniones será con los Fondos Soberanos de países asiáticos y la participación en el Invest in Brazil Forum, paralelo a la Expo Dubai.

"En el último 'road show' que tuvimos recientemente en Estados Unidos vimos que los inversores extranjeros están muy interesados, con confianza, y tienen un gran conocimiento en las nuevas concesiones ferroviarias, subastas de saneamiento, en Eletrobras y la privatización de puertos y aeropuertos", subrayó el ministro.

Después del éxito del "Súper Infra", como se denominó la temporada de licitaciones entre octubre y diciembre para el sector de transporte y en el que se aseguraron ya inversiones por 23.000 millones de reales (unos 4.181 millones de dólares), la apuesta ahora es por ampliar la malla ferroviaria.

Con la conclusión de las licitaciones para los tramos finales de los ejes Norte-Sur y Transnordestina, que comunicarán polos mineros y agrícolas con los principales puertos, el ministro confía en que este sea un "abrebocas" para catapultar el transporte ferroviario de pasajeros.

"No tengo dudas que será un primer paso y por eso le estamos dando flexibilidad a los inversores para explotar la malla ferroviaria y pronto inauguraremos el tren interciudades Americana-Campinas-Sao Paulo", finalizó.